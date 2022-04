Alguna vez, a Gabriel Ochoa Uribe le preguntaron quién era el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano, y el médico respondió sin dudarlo: “Nunca he visto a un futbolista tan completo en Colombia como Freddy Rincón. Es un atleta auténtico de su raza, fuerte, rápido, inteligente, lo puedes poner de líbero, volante de marca, número 10 o centro delantero. Lo único que le falta es tapar, y seguramente lo haría bien”.



Con el desaparecido técnico, que tuvo a Rincón en el América en las temporadas del 90 y 91, coinciden muchos, por no decir que todos, en el fútbol.



Víctor Hugo Aristizábal lo tuvo como rival cuando jugaba para Atlético Nacional y Freddy lucía como uno de los ‘Diablos’ más amados de todos los tiempos, pero también como compañero en la Selección Colombia.

“Freddy era un defensa más, pero también un atacante más en tu equipo, cumplía esa doble función de una manera asombrosa”, cuenta Aristizábal recordando la polivalencia del fallecido jugador del puerto de Buenaventura, quien dijo adiós a los 55 años, luego del trágico accidente en la madrugada del lunes en el sur de Cali.



Andrés Marocco, periodista de Espn, dice sobre Freddy: “Con el perdón de Valderrama, Asprilla y demás, pero no ha habido en la historia del fútbol colombiano otro jugador igual a Freddy Rincón, de dos áreas y con esa potencia, con ese fútbol y con goles. No ha aparecido todavía”.



Y es que Freddy era un jugador de todas las áreas. En Santa Fe, equipo donde debutó como profesional, se mostró como tal y eso fue justamente lo que cautivó al médico Ochoa, además de su potencia y su físico, y por eso no dudó en pedirlo para el América, con el que ganó dos campeonatos y brilló en Copa Libertadores. Y lo supo también Italia, donde jugó para el Nápoles. Y España, donde estuvo con el Real Madrid.



Y Brasil, donde es un ídolo y se han escapado de construirle un monumento por lo que hizo con Palmeiras, Corinthians, Santos y Cruzeiro.



“Cuando la Selección Colombia necesitaba ataque, Pacho Maturana y ‘Bolillo’ lo subían al lado del ‘Pibe’ y se juntaban para el gol. Y cuando el equipo lo necesitaba defendiendo, lo retrasaban un poco, a la primera línea de volantes con Leonel, sabía hacer muy bien ambas cosas”, recuerda Faustino Asprilla.



Ocho títulos nacionales con Santa Fe, América, Palmeiras y Conrinthians, y un Mundial de Clubes con este último equipo dan cuenta del éxito de Freddy, quien ha dejado un legado escrito con letras mayúsculas en el fútbol local e internacional.



Desde arriba, el ‘Coloso’ del Pacífico podrá estar tranquilo por todas las alegrías que le dejó al fútbol colombiano. Mientras estuvo acá abajo, en la tierra, cumplió con lujo su misión.