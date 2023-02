La falta de gol: el gran pecado de la Selección Colombia Sub20 en el Suramericano

El comienzo del hexagonal final del Suramericano Sub 20 en Bogotá no fue bueno para la Selección Colombia.



El combinado nacional cayó 1-0 ante Uruguay en El Campín, resultado que lo obliga a sumar en sus próximas salidas si quiere ganar el certamen internacional, y alcanzar de paso uno de los cuatro cupos para el Mundial de la categoría en Indonesia.



Contra la Celeste el martes, como se vio también en primera fase, a los llamados goleadores nacionales les ha costado anotar en el arco contrario.



Colombia ha jugado cinco partidos en el Suramericano y ha convertido cinco anotaciones, es decir, un gol por partido, lo que habla de la pobreza del equipo en el momento de la definición.



De las cinco anotaciones que convirtió en el Grupo A que tuvo como sede a Cali, dos las logró un extremo, Óscar Cortés (frente a Perú), y la otra Juan David Fuentes, también extremo, un gol en el que estuvo muy comprometido el arquero argentino Franco Herrera.



Las otras dos celebraciones corrieron por cuenta de los volantes Daniel Luna (a Paraguay) y Gustavo Puerta (Brasil).



Pólvora mojada

En el partido del martes ante Uruguay en El Campín, las estadísticas indicaron que Colombia tuvo la posesión del balón un 54.6 %, hizo 24 remates por 17 del visitante, 16 de ellos fueron desde fuera del área y 8 desde la 'zona de candela', y 7 de ellos fueron directos al arco.



A pesar de esos números, el equipo dirigido por Héctor Cárdenas no hizo un gol, pese a que utilizó a Ricardo Caraballo, Isaac Zuleta, Óscar Cortés y a Miguel Monsalve. El único atacante que se quedó sin minutos ante Uruguay fue Juan David Fuentes.



Antes del partido, el técnico vallecaucano había hablado de la falta de gol de su equipo.



“Estamos trabajando en todas las variables que hacen parte del juego y una de ellas es la manera de cómo progresamos para llegar a situaciones claras de gol. Ahí es cuando la parte mental del deportista es importante y buscamos estabilizar esa idea y esperamos ser más eficientes”, expresó el timonel.



Después de la derrota del martes, Cárdenas volvió a tocar el tema que tantos problemas le ha traído.



“Debemos tener esa tranquilidad porque no podemos desconocer que este equipo ha propuesto con diferentes rivales, hemos generado muchas situaciones que infortunadamente no hemos podido convertir, pero la confianza es total con los que tenemos y son los que nos van a llevar a esa clasificación”.



El más señalado

Caraballo es uno de los más cuestionados por la afición, ya que fue la gran apuesta del técnico, por encima de Tomás Ángel, el más efectivo en la etapa de preparación.



“A Caraballo hay que ayudarlo, le dan la pelota de espaldas al arco, pero debe haber ayuda para él y el jugador también tiene que perfilarse bien para recibir los balones de frente al arco”, dijo Daniel Tílger en Balón Dividido, el programa de Espn.



Entre tanto, Norberto Peluffo analizó en el Gol Caracol lo que está sucediendo y dijo que “esa situación es evidente, pero en el partido del martes no es que tanto Caraballo como Zuleta hayan tenido cuatro o cinco opciones de gol y las botaron. No les llega la pelota, a excepción contra Brasil, cuando Caraballo tuvo chances”.



Lo que viene

Colombia volverá a escena mañana en El Campín, desde las 8:00 p.m. ante el duro equipo de Paraguay.



Ambos equipos ya se enfrentaron en el Pascual Guerrero, en la primera fase, quedando igualados 1-1.



El técnico Héctor Cárdenas y la afición nacional esperan que por fin despierten los delanteros colombianos, para evitar angustias y sufrimientos como se dio en la derrota del martes ante Uruguay.



Además, es preciso ganar para optar por el cupo al Mundial y por el título del Suramericano.