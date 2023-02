¿La clasificación al Mundial Sub20 era el gran objetivo de la Selección Colombia? 

Asegurada la clasificación al Mundial de Indonesia, jugadores, exfutbolistas y periodistas coinciden que ese era el gran objetivo de la Selección Colombia en el Suramericano Sub 20, más allá del título del certamen que mañana tendrá su última jornada.



El país celebró el jueves la obtención del tiquete para el certamen orbital, y dejó en un segundo plano, o minimizó, el hecho que ya no puede alcanzar el primer lugar de un torneo que organizó Colombia.



¿La gran apuesta, por encima de la gran posibilidad de ser campeones suramericanos, era ir al Mundial?

Gustavo Puerta, capitán de la Selección Sub 20, aseguró que la prioridad del plantel era regresar al campeonato del mundo.



“Lo hecho es algo muy importante para cada uno de los miembros de esta Selección; volver a un Mundial es muy esencial no solo para nosotros, sino para el país. Son dos objetivos cumplidos con el de la clasificación también a los Juegos Panamericanos de Chile”, manifestó el volante que seguirá su carrera en el fútbol alemán.



Por su parte, el técnico de Colombia, Héctor Cárdenas, reconoció que eran tres los objetivos en este Suramericano: ganarlo, lograr cupo para el Mundial y asegurar participación en los Panamericanos.



Dos de ellos se consiguieron, el del título suramericano no.



“Había tres objetivos que nos habíamos trazado como grupo: uno era la clasificación al Mundial de Indonesia, el segundo era estar nuevamente en Juegos Panamericanos y el tercero, que nos queda faltando, era el título. Es el sinsabor de haber podido conseguir algo más con la propuesta que este equipo mostró”, manifestó Cárdenas,



El Mundial era prioridad

Exjugadores también aprobaron la ida al Mundial, por encima del título suramericano, como la gran prioridad del equipo que dirige Héctor Cárdenas.



“Quedo conforme porque clasificarla al Mundial era el objetivo principal; uno siempre quiere ganar y más cuando es local; pero cuando inició el torneo, el objetivo era ir al Mundial y este equipo lo ha conseguido”, dijo Mauricio Molina, exfutbolista antioqueño en el programa 'Balón Dividido' de Espn.



Y agregó quien pasara por el Medellín y la Selección Colombia: “Conozco el proceso de este equipo y desde antes de comenzar el torneo estaba preocupado porque no le veía un juego fluido; pero ahora va de menos a más, le tocó un grupo muy difícil en el arranque con Argentina, Brasil y Paraguay, además de jugar con la presión de un estadio lleno. Lo hicieron bien y al final alcanzaron el principal objetivo”.



En ese mismo programa otro exjugador, Daniel Tílger, expresó que “muy bien por Colombia, porque la meta máxima era clasificar al Mundial y lo consiguió superando al comienzo un grupo muy bravo”.



Amando Carrillo, quien jugó en el Deportivo Cali, fue otro de los que alabó la conquista del equipo nacional.



“Objetivo cumplido. Más allá de la muy merecida clasificación al Mundial, creo que lo más valioso e importante fueron la actitud y compromiso de esta selección en cada partido. Se puede hacer un gran Mundial”, aseguró el exjugador.



Para Carlos Antonio Vélez, periodista de RCN, ir al Mundial es el “primer objetivo logrado. Muy merecido. Habrá gira europea de preparación para hacer un gran Mundial y ponerle el listón alto a la de Mayores”.



El título suramericano no será posible, pero queda para la hinchada la satisfacción de que haber logrado el cupo para el Mundial Sub 20 era la gran apuesta del equipo.