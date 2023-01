Jhon Jáder Durán, un jugador 'Premier': la carrera del nuevo fichaje del Aston Villa

La carrera deportiva de Jhon Jáder Durán sigue en ascenso. El delantero, que se apresta a debutar con la Selección Colombia en el Campeonato Suramericano Sub 20 en Cali, acaba de ser fichado por el Aston Villa de la Liga Premier de Inglaterra.



El equipo inglés llegó a un acuerdo ayer para fichar al atacante colombiano procedente de los Chicago Fire por 16,6 millones de euros (18 millones de dólares) más 3,7 (4) en primas, precisó el club europeo.

“El Aston Villa puede confirmar que ha llegado a un acuerdo con los Chicago Fire para el traspaso permanente del goleador de 19 años Jhon Durán”, señaló el club de la Premier League en un comunicado.



“El acuerdo está sujeto a que el jugador pase un reconocimiento médico, resuelva cuestiones personales y obtenga la visa de trabajo necesaria”, añadió.



Durán marcó ocho goles y ofreció cinco asistencias en 28 partidos con los Chicago Fire la pasada temporada.



El delantero, tres veces internacional con Colombia, es el segundo fichaje del Villa —11º en la Premier League— en la presente ventana de traspasos tras incorporar al defensa español del Betis Álex Moreno.



¿Quién es Jhon Jáder?

Durán nació el 13 de diciembre del 2003 en Medellín y se formó desde los 11 años en la cantera del Envigado, uno de los clubes colombianos de donde más figuras brotan, como Mauricio Molina, Dorlan Pabón, James Rodríguez, Fredy Guarín, Giovanni Moreno, Duván Vergara, Juan Fernando Quintero y Yaser Asprilla, para citar solo algunos.



Para el fútbol profesional apareció por primera vez el 10 de febrero del 2019, en un juego entre el equipo naranja y el Alianza Petrolera, con victoria 1-0 para los antioqueños por la Liga.



El 1 de septiembre de ese mismo año, Jhon Jáder marcó su primer gol como jugador profesional contra Águilas Doradas y con 15 años y 261 días se convirtió en el jugador más joven de Envigado en anotar y el segundo del campeonato colombiano.



Un año después, el diario británico The Guardian lo incluyó en la lista de las 60 promesas del fútbol del 2020.



En enero del 2022, después de tres campañas con Envigado, Durán dio el salto al exterior, al ponerse la camiseta del Chicago Fire de la liga de los Estados Unidos.



Con el equipo naranja, Jhon Jáder jugó un total de 48 partidos de liga y Copa Colombia, en los que marcó 10 goles . En su carrera, el delantero suma 76 jugos y 18 tantos.



El nuevo jugador del Aston Villa, de 1,89 metros de estatura, es sobrino por el lado de su padre de Oswaldo Durán, arquero conocido en el fútbol colombiano como ‘La sombra’, quien tuviera su brillo en las décadas del 80 y el 90. Más tarde se convirtió en entrenador del Atlético Huila (2016).



El Aston

Durán es el tercer colombiano que se pone la camiseta del Aston Villa, luego del delantero Juan Pablo Ángel y del centrocampista Carlos la ‘Roca’ Sánchez.



Ángel jugó con el Aston entre el 2000 y el 2007, ganó la Copa Intertoto de la Uefa (2001) y anotó 62 goles.



Sánchez, por su parte, estuvo con el equipo inglés del 2014 al 2016.

Es Aston Villa, con sede en Birminghan, es uno de los equipos históricos de Inglaterra. Es miembro fundado de la Football League (1888) y de la Liga Premier (1992).



El nuevo equipo de Durán fue fundado el 21 de noviembre de 1874 (148 años) y tiene un palmarés con prestigiosos trofeos.



Conocido como los ‘Villanos’ o los ‘Leones’, el Aston tiene 7 títulos de la Liga Premier, 7 de la FA Cup, 5 de la Copa de la Liga, uno de la Community Shield, 2 de la Segunda División y uno de la Tercera División.



En la temporada 1896-97 hizo doblete al ganar la Liga Premier y la Copa de Inglaterra (FA Cup), y su mayor logro data de 1982, cuando ganó la Copa de Europa.



Su actual entrenador es el español Unai Emery y entre sus principales jugadores se destacan Emiliano ‘Dibu’ Martínez (recientemente coronado campeón del mundo con la selección de Argentina), Douglas Luiz y Philippe Coutinho.



Durán es el hombre más importante de la Selección Colombia Sub 20 que este jueves debutará contra Paraguay en el Campeonato Suramericano y ya ha tenido experiencia con la selección absoluta que dirige el argentino Néstor Lorenzo, pues fue convocado para una serie de amistosos contra Guatemala y México el año pasado.