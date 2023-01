Jhon Jáder Durán: "Contento con el paso que se da, por llegar a la mejor liga del mundo"

El hombre del momento en la Selección Colombia Sub20 es el atacante John Jáder Durán, quien este lunes firmó con el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra.



Con toda la emoción que representar dar el salto de la MLS al fútbol inglés, el antioqueño de 19 años habló para los medios de comunicación luego del entrenamiento de la 'tricolor' en la sede de América de Cali.



"Es un club muy importante, lo he escuchado varias veces; tiene jugadores de muy buen nombre y muy buen pie; es un club importante de Inglaterra y estoy contento de llegar a ese club", comentó Durán.



Sobre lo que representa jugar la Premier League, donde también han hecho historia colombianos como Juan Pablo Ángel, Hugo Rodallega, Faustino Asprilla, entre otros: "Es una liga muy competitiva y muy hermosa, trabajaremos para seguir dejando el legado de Colombia en alto".



Igualmente, reconoció algunos aspectos del fútbol inglés que serán un gran reto para su carrera deportiva: "No hay ninguna parte fácil, pero con un poco de concentración, trabajo y disciplina creo que las cosas llegarán solas. Estoy tranquilo esperando lo que se viene, llegaré a trabajar y a una competencia sana".



Jhon Jáder no dejó escapar el momento para hablar del 'Dibu' Martínez, el gran y polémico arquero campeón del mundo con la Selección de Argentina y que ahora será su compañero de vestuario: "Todos tienen por enseñar, creo que toca aprender de todas las personas. El mérito de que fue campeón del mundo es muy importante, pero sigue siendo un compañero más".



El Aston Villa confirmó el acuerdo al que llegó con el Chicago Fire para adquirir los derechos deportivos del atacante Jhon Jáder Durán. Aunque aclaró que faltan las pruebas médicas para cerrar su vinculación con el equipo inglés.

