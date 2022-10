¡Histórico!: La Selección Colombia clasificó a la semifinal del Mundial Femenino Sub 17

La Selección Colombia femenina consiguió el pase histórico a las semifinales del Mundial Sub 17. La 'Tricolor' derrotó 3-0 a Tanzania con goles de Linda Caicedo, Yésica Muñoz y Gabriela Rodríguez.



El equipo de Carlos Paniagua llegó a este partido con el objetivo de hacer historia. Por primera vez Colombia avanzó a unas semifinales de la Copa Mundial Sub 17.



Arrancó el partido y la 'Tricolor' se fue con todo. Tan solo a los tres minutos, Linda Caicedo, estrella del equipo, marcó el primero del encuentro. La vallecaucana se metió al área de las africanas y definió con gran categoría.

​

Sin bajar el ritmo, el equipo colombiano le siguió apostando al ataque y en el minuto 17, la delantera Yésica Muñoz sacó un remate con la cabeza en el borde del área y logró vencer el primer palo de la portera africana.



Motivadas con el resultado, la Selección pudo concretar el tercero al minuto 36 desde el punto penal. Tras una revisión por el VAR, la árbitra anuló un gol de Colombia por fuera de lugar, pero hubo falta en el área y Gabriela Rodríguez definió muy bien.



De esta manera, la Selección se fue al descanso con un excelente primer tiempo. Por su parte, las africanas se fueron con una jugadora menos luego de haber recibido una tarjeta roja y expulsión.



Para la segunda mitad la 'Tricolor' salió con la misma intensidad y con ganas de encontrarse con el cuarto gol del partido. Sin embargo, al minuto 53 Linda Caicedo tuvo que abandonar el campo por lesión.



Desde ese momento, y con el resultado a favor, la Selección bajó un poco el ritmo y se dedicó a mantener la posesión de la pelota. Además, de poder cuidar a sus jugadoras pensando ya en las semifinales.



Todavía no se sabe el estado del capitana Linda Caicedo, serán días claves para hacer la respectivas valoraciones de la joven promesa vallecaucana.



La semifinal se jugará el próximo miércoles 26 de octubre frente a la selección de Nigeria.