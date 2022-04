Freddy Rincón: La historia de un ‘Coloso’ del Pacífico para el mundo del fútbol

Freddy Eusebio Rincón Valencia se debate entre la vida y la muerte, luego de la cirugía a la que fue sometido debido a sus graves lesiones cerebrales por un accidente de tránsito en el sur de Cali.



El ‘Coloso’ de Buenaventura puso su firma en la historia del fútbol colombiano con goles históricos, pasos por equipos internacionales y una carrera de entrenador.



Rincón nació el 14 de agosto de 1966 en Buenaventura. Desde pequeño mostró gran interés por ‘la pecosa’. Sus primeros pasos los dio en el Atlético de Buenaventura. Un veedor de Santa Fe se dio cuenta del potencial que tenía Rincón y lo envío a Bogotá para que probara suerte.

En 1986 se integró a las inferiores del ‘León’.



Luego de jugar un par de los recordados ‘preliminares’ tuvo su debut con la primera en este mismo año ante el Junior de Barranquilla, de la mano de Jorge Luis Pinto. Su primera aparición y dos goles. Desde ese momento nació su gran carrera.



Tras jugar un par de buenas temporadas con el cardenal, Freddy Eusebio fue fichado por el América de Cali en el año 1990. Con los ‘Diablos rojos’ Rincón consiguió dos títulos nacionales y tuvo una destacada participación en la Copa Libertadores con una amplia cuota goleadora.



La potencia del vallecaucano era algo que llamaba mucho la atención en el mundo del fútbol. Fue por eso que pudo dar su primer salto internacional al Palmeiras de Brasil. En el ‘Verdao’ fue campeón del torneo Paulista y del Brasileirao.



En 1995 le pondría su segundo sello internacional al pasaporte cuando fue reclutado por el Nápoli. En ‘Los Azules’ disputó 28 partidos y marcó 7 goles.



Su primera experiencia en Europa llegó cargada de buenas noticias

Freddy Rincón en el verano del 95 se convirtió en el primer colombiano en enlistarse en las filas del Real Madrid. El entrenador Jorge Valdano solicitó a la directiva el fichaje del vallecaucano y llegó al ‘merengue’ por 4 millones de euros.



Sin embargo, Rincón no tuvo un buen paso en el Madrid. El colombiano no se pudo adaptar bien al equipo y tuvo unos números no muy favorables. Fueron 14 apariciones en Liga, 1 en Copa del Rey, 2 en Supercopa de España y 4 en Champions League. Anotó solo 1 gol. Freddy se devolvió a Brasil para ser parte del Corinthians.



En el equipo paulista se convirtió en un gran estandarte y fue uno de los colombianos más recordados, no solo por ganar varios títulos, sino por conseguir el primer Mundial de Clubes para el club en el año 2000 siendo el capitán.



Una leyenda de la ‘Tricolor’

Freddy Rincón marcó una historia importante para la Selección Colombia. Hizo parte de la generación dorada del combinado nacional que logró clasificarse a tres mundiales consecutivos: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. En este último se consideró como una “fracaso” para algunos y el ‘Coloso’ decidió dar un paso a la ‘Tricolor’, pero volvió a ser llamado a un par de partidos de eliminatorias para el Mundial de Corea y Japón 2002.



Con la camiseta de la Selección, Freddy anotó 17 goles. El más recordado fue el que le marcó a Alemania al último minuto en Italia 90.



El 5 de septiembre de 1993 es la noche recordada de muchos por el famoso 0-5 de Colombia contra Argentina, donde Freddy concretó dos tantos de esa goleada.



Las controversias en su vida

Rincón, quien fue incluido en la circular roja de Interpol en 2007, la cual fue despachada a 186 países, fue investigado por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, ya que presuntamente tuvo nexos con el también bonaverense Pablo Rayo Montaño. Sin embargo, en 2016 fue absuelto de todos los cargos.



Un entrenador y empresario

Luego de retirarse como jugador, Freddy se dedicó al mercado de la inmobiliaria al tener varios edificios en Panamá y Brasil.



Como entrenador se desempeñó en varios equipos chicos de Brasil. En 2019 fue asistente de Jorge Luis Pinto en Millonarios.



Por último, Rincón se destacaba por ser comentarista de televisión y en otras funciones se dedicaba como cazador de jóvenes talentos del fútbol.