La delantera Linda Caicedo, del registro del Deportivo Cali, fue la figura de la Selección Colombia femenina sub 20 en el triunfo este miércoles contra Alemania 1-0, en el comienzo del Mundial de la categoría en Costa Rica.



Con gol de Mariana Muñoz, en el minuto 87, Colombia venció a las europeas, en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.



Linda fue la jugadora que impuso ritmo y dinámica en el ataque colombiano con sus gambetas, sus diagonales y sus centros, generando opciones claras de gol. Una de ellas estuvo en sus propios pies, pero una defensa evitó su remate.



Al final del partido, la delantera de 17 años, elegida la mejor jugadora de la Copa América Femenina recientemente, entregó declaraciones al Gol Caracol.



“Estamos muy felices por esta victoria tan importante y lo clave es tener una mentalidad ganadora ante los rivales. En los mundiales es otro ritmo y ganamos”, dijo la jugadora.



“Estoy muy feliz por el apoyo de la gente, me he ganado el cariño de la afición”, agregó Linda.



Por su parte, la autora del gol, Mariana Muñoz, declaró sentirse “muy feliz por todo el trabajo de la Selección y por haber aportado con un gol para la victoria”.



“Siempre trato de aportarle al máximo al equipo y participar con un gol me llena de mucho orgullo y felicidad”, agregó la autora del gol del triunfo.



“Este gol se lo dedico a toda mi familia, a las personas que siempre me han apoyado. Tenemos muchas cosas por corregir, pero en la cancha se vio un equipo compacto y seguro, compitiendo siempre al máximo”, afirmó Mariana.



Colombia mostró personalidad en la cancha y el técnico Carlos Paniagua acertó en las modificaciones que hizo en la parte complementaria del partido para alcanzar la victoria.



Alemania tuvo una opción clara de empatar el juego cuando ya expiraba el tiempo reglamentario, pero la arquera Natalia Giraldo, del registro del América, ahogó el grito de gol del combinado europeo.



Un buen sabor dejó la Selección Colombia en su debut en el Mundial Femenino Sub 20, donde tendrá su segunda aparición contra México el sábado próximo.