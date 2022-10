"Eriza la piel poder jugar una final del mundo": Linda Caicedo en la previa del juego con España

Linda Caicedo es sin duda la gran figura y capitana de la Selección Colombia Femenina Sub-17 que este domingo disputará la final del Mundial de la India ante España.

Linda vive un año maravilloso luego de disputarla Copa América Femenina, el Mundial Sub-20 de Costa Rica y ahora la Copa Mundo Sub-17 de la India.

Caicedo compadeció este viernes ante los medios y habló la expectativa que tiene ella y sus compañeras para el duelo por el título orbital.

"Estamos a pocas horas de poder disputar esta gran final del mundo. No lo vemos como una revancha, es una final y esperamos llevarnos esa Copa que todo el mundo quiere", dijo la atacante del Deportivo Cali.

Para la futbolista, oriunda del corregimiento de Villagorgoba, Candelaria, es motivo de orgullo representar al país en torneos internacionales.

"Es un sueño, desde siempre quise ser futbolista y estar en la Selección Colombia. Espero seguir por este lindo camino y seguir creciendo como persona. Amo ser colombiana, defender estos colores y esperamos seguir creciendo", agregó Linda.

El talento de la atacante vallecaucana ha sido objeto de admiración por parte de exjugadores que como Carlos 'El Pibe' Valderrama no se ahorró elogios para el plantel de la Sub-17.

"Me llena que el 'Pibe' Valderrama me compare con el 'Tino' Asprilla. 'El Pibe' es una leyenda e ídolo, por eso me llenan esas palabras", apuntó.

El domingo será tal vez el partido más importante en la corta, pero existosa carrera que hasta el momento ha tenido Linda.

"Eriza la piel poder jugar una final del mundo. Ha sido un trabajo dificil y un proceso hermoso. Uno se enamora del proceso con los técnicos. Solo queremos que llegue el domingo y hacer las cosas de la mejor manera", indicó.