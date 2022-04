El talento del Valle en la Selección Colombia Femenina que clasificó al Mundial Sub 20

Un alto porcentaje de la clasificación de la Selección Colombia Sub 20 femenina al Mundial de Costa Rica que se celebrará en agosto obedece al trabajo que realizan los clubes del Valle del Cauca, que aportan varios de sus talentos para el crecimiento de esta disciplina en el país.



De la lista de 22 convocadas por el entrenador Carlos Paniagua para el Suramericano de Chile, el balompié de la región tuvo a ocho futbolistas que cumplen su proceso formativo en equipos vallecaucanos.



América de Cali, protagonista de la Liga Femenina de Colombia, se convirtió en la base de la plantilla en la que confió Paniagua para lograr la meta de regresar al cuadro nacional a una Copa del Mundo de la categoría, tras doce años de ausencia.



Natalia Giraldo, Gabriela Rodríguez, Katherine Valbuena y Wendy Katerine Bonilla fueron las cuatro futbolistas 'escarlatas' que representaron al América en la 'Tricolor'.



Un torneo más que especial para la arquera Natalia Giraldo, quien tuvo el retorno a la competencia internacional tras un largo periodo ausente de las canchas por una grave lesión en una rodilla.



Otra que fue protagonista a lo largo del certamen fue Gabriela, la habilidosa atacante que fue titular con Colombia y además sumó un registro histórico para ella al registrar en menos de un mes su segunda clasificación a un Mundial luego de conseguir en marzo pasado con la Sub-17 el tiquete a la cita orbital de la India.



Con menos minutos en campo, Katherine y Wendy fueron alternativas importantes para el cuerpo técnico colombiano.



“Para América es un punto alto que sus jugadoras sean tenidas en cuenta para estos procesos de selecciones Colombia. Es un mérito que los clubes que luchan en la formación de nuevos talentos tengan sus frutos con el llamado de sus jugadoras para participar en torneos internacionales”, explicó Carolina Pineda, referente de América.



'Azucareras' también aportaron

El Deportivo Cali, actual campeón del rentado femenino, fue otra de las escuadras que aportó su talento para el beneficio de Colombia Sub-20 en el Suramericano de Chile.



Íngrid Guerra, Juana Sofía Ortegón y Kelly Caicedo fueron las jugadoras verdiblancas que acudieron a la cita en el sur del continente. En el caso de Kelly, ella fue estandarte en la zona defensiva colombiana.



Su experiencia acumulada en las últimas temporadas con el Deportivo Cali femenino fue vital para darle seguridad al combinado nacional.



Otra que dejó su nombre grabado en el torneo fue la atacante Guerra, quien anotó un golazo ante Venezuela en la segunda fecha del cuadrangular final del Suramericano.



Con menos participación, Sofía, que proviene de la Escuela Sarmiento Lora y que no aún no debuta con las verdiblancas, tuvo actividad en el juego ante Chile por la fase de grupos.



“Para nosotros es indispensable tener jugadoras convocadas a las selecciones Colombia. Es muy importante tener recambio y que puedan foguearse en este tipo de competencias. En el caso de Kelly, que lleva un par de años con nosotros, fue una oportunidad ideal para que pudiera mostrar su capacidad a nivel internacional. Por su parte, Íngrid ha estado en todos los procesos del Cali femenino y de selecciones nacionales con una gran proyección”, comentó Eldy Vanesa Alipio, gerente de la escuadra femenina del elenco caleño.



La Sarmiento Lora no podía faltar

Una de las instituciones pioneras e históricas del fútbol femenino en el país es sin duda la Escuela Sarmiento Lora, que por muchos años ha trabajado para el crecimiento de esta disciplina.



Una de sus futbolistas hizo parte de la nómina de la Sub-20. Se trata de Sinthia Vanesa Cabezas, quien fue pieza clave en el esquema del técnico Paniagua durante el torneo.



La defensa fue titular en todos los encuentros del cuadro nacional que llevó a Colombia al obtener el paso al Mundial de Costa Rica.



“Sinthia es una jugadora que llegó a los 12 años a la Sarmiento Lora. Ahora lo que se pretende es que ella pueda ser fichada por un equipo profesional para seguir con su proceso, que es muy positivo”, analizó Jesús Mindinero, DT de la Sarmiento,



No cabe duda de que el fútbol femenino del Valle ha crecido y es una referencia para las selecciones.

Datos

Del 10 al 28 de agosto, las 16 mejores selecciones femeninas Sub-20 a nivel mundial se encontrarán en Costa Rica.



Será la décima edición de dicha competición en toda la historia.

El torneo será disputado en Costa Rica, que habría sido sede de la edición de 2020 antes de que fuera cancelada debido a la pandemia del Covid-19.



Será la segunda vez que Costa Rica sea sede de un torneo de la Fifa, después de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2014.