El pedido de Carlos Paniagua, DT de Selección Colombia Sub 20, a sus jugadoras previo al duelo ante México

Carlos Paniagua, técnico de la Selección Colombia Sub 20, se mostró tranquilo y con mucha mesura previo al duelo del sábado ante México, que le podría dar el pase a cuartos de final del Mundial femenino que se juega en Costa Rica.



El timonel habló de la euforia que se vivió en el onceno nacional después del histórico triunfo sobre Alemania, y de la necesidad de tener los pies en la tierra para afrontar el duelo frente a las mexicanas.



Paniagua también tocó otros temas que tienen que ver con el duelo del sábado y de la lesión de Linda Caicedo.



¿Cómo está Linda Caicedo?: "Está en perfectas condiciones, entrenó sin problemas y es una buena noticia para nosotros porque podemos contar con ella para el partido contra México".



México, el rival de mañana: "Pude ver el partido contra Nueva Zelanda, le vi una propuesta ofensiva, con una idea de juego europea, bien marcada, muy parecido a lo que es Alemania, con extremas bien abiertas dándole mucha apertura al juego, y con un juego interior preciso. Son muy aguerridas".



La definición de Colombia: "En el primer tiempo contra Alemania tuvimos dos muy claras, en el segundo tiempo también; se tuvieron varias opciones de gol, este viernes trabajamos en eso, hablamos con Linda porque cuando llega por izquierda y acomoda el cuerpo para definir, pierde segundos que le permiten a la portera recuperarse. Ojalá el sábado estemos afinados y aprovechar los espacios que nos de el rival".



En juego la clasificación: "Cuando terminamos el partido ante Alemania, no veía la hora de hablar con el grupo; las felicité, pero les dije que eso quedaba atrás, que seguía México y que había que respetar al rival, sin cantarle o decirle nada; que se comenzó bien el Mundial, pero que todavía falta mucho, que debíamos revalidar con México lo que se hizo ante Alemania y que la idea era alcanzar la clasificación".



Cambios ante México: "Hay una nómina que diseñamos para Alemania y respondió. En estos momentos tenemos tres puntos, pero ¿cómo aseguramos la clasificación? La aseguramos ganándole a México. Hay que seguir dándole continuidad a una nómina que creemos es la mejor. Si clasificamos, también hay que buscar ser primeros del grupo. Ese es un objetivo que nos hemos trazado".



Las jugadores confían en llegar a la final: "Yo les transmito la mentalidad ganadora y son niñas capaces, con muchas condiciones y eso lo han demostrado; pero les digo que no hablemos de llegar a la final desde ahora, que es mejor ir paso a paso, superar cada etapa y eso nos va marcando el camino".