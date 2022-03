El pacto de Lima: el acuerdo que unió a Colombia y Perú, pero que hoy no es posible mantener

Se acerca la hora cero para definir el quinto cupo de Conmebol para disputar el repechaje mundialista. Perú, Colombia y Chile, se juegan el todo por el todo para mantener viva la ilusión de jugar el Mundial Catar 2022.



Sin embargo, en el continente americano se revivió el famoso 'Pacto de Lima' que hicieron las selecciones de Perú y Colombia, para que ambas pudieran llegar al mundial de Rusa 2018.



En esa última jornada, disputada el 10 de octubre de 2017, el combinado 'cafetero' enfrentaba al 'inca' en el estadio Nacional de Lima. Los dirigidos por el entonces técnico José Néstor Pékerman necesitaban un empate para ocupar la cuarta casilla de las Eliminatorias y Perú ganar para no pasar necesidades al final de la jornada.



En la otra orilla estaba Chile, dirigida en su momento por el argentino Juan Antonio Pizzi, que enfrentaba a la siempre compleja Brasil y tenía la otra opción para clasificar al campeonato del mundo.



La historia cuenta que en los minutos finales Perú y Colombia igualaban a un gol y Chile caía goleado frente a los brasileños 3-0, situación que clasificaba a las dos selecciones que se enfrentaban en Lima y dejaban por fuera a los australes.



Sin embargo, un gol a favor de los 'cafeteros' o de los 'incas', dejaban por fuera al perdedor y mandaban a los chilenos a disputar el repechaje.



Frente a este escenario, el delantero Radamel Falcao se le acercó al mediocampista Renato Tapia para proponerle supuestamente un pacto de no agresión, pues con el resultado en Brasil la Selección Colombia era cuarta y Perú quinta de la clasificación.



Ante los ojos de miles de espectadores en el mundo, se cerró lo que se denominó el 'Pacto de Lima' y en los últimos minutos la pelota no avanzó más allá de la mitad de la cancha, esperando que se terminara el compromiso.



Al final, con los marcadores que no sufrieron modificaciones Perú y Colombia lograron el cuarto y quinto lugar de las Eliminatorias Conmebol y dejaron por fuera a Chile, que buscó a través de las vías administrativas acceder al grupo de clasificados alegando amaño.



Pues bien, cuatro años y cinco meses después de aquel hecho, hoy las mismas tres selecciones protagonizan una nueva disputa. En esta ocasión los peruanos, colombianos y chilenos buscan el quinto puesto para disputar el repechaje que entrega cupo a Catar 2022.



En esta ocasión no pueden existir pactos entre estos equipos, pues solo hay un lugar y cada uno enfrenta un rival diferente.



Habrá que esperar qué ocurrirá esta noche y sobre las 8:20 p.m. conocer cuál de las tres selecciones se quedará con la repesca y mandará a las otras dos a pensar en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.