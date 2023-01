Ejemplo de superación: Gustavo Puerta, el ‘gordito’ al que no le creían en el fútbol

El gordito. Así lo veían. Así le decían. El porcentaje de grasa en su cuerpo era notable cuando andaba por los 15 años. Pero también su técnica. Y fue su talento el que terminó pesando más que sus kilos. Hoy es nuevo fichaje del Bayer Leverkusen de la Bundesliga.



Años atrás, algunos se habían atrevido inclusive a sentenciar su suerte: “Ese gordito qué va a llegar, no le da, no le da”... Y bueno, quizás lo hacían con argumentos válidos.



Cuando Puerta terminaba de entrenar o de jugar un partido con la escuela Talentos Gustavo Victoria Deportes, en Tuluá, se sentaba en un extremo afuera de la cancha para comer lo que sus padres le llevaban desde La Victoria, municipio del norte del Valle del Cauca donde nació el muchacho el 23 de julio del 2003 y donde aún está ubicado su hogar.



“Su papá, don Gustavo, venía y le traía unos ‘porronados’ de comida con una gaseosa litro, y ese ‘pelao’ se comía todo eso, hasta que un día le dije: ‘no, hermano, eso no lo podés hacer más; yo necesito que comás proteína, pasta, y nunca más tomés gaseosa, porque tenés que empezar a bajar de peso”, cuenta Jorge Zapata, un lateral izquierdo nacido en Medellín que desfiló por Deportivo Pasto, Pereira, Unión Magdalena y Once Caldas, y que lo dirigió durante tres años en la escuela de Gustavo Victoria, aquel futbolista quindiano que brillara en Europa.

Gotas de sudor y lágrimas

Fue en esa escuela donde Puerta se formó como jugador antes de dar el salto al Bogotá FC de la segunda división del fútbol colombiano, en 2021.



Allí soltó cada día gotas de sudor y lágrimas. Allí formó su carácter y entendió que la disciplina en la alimentación y el cuidado físico son clave para la carrera de un atleta de alta competencia.



“Él era un jugador que caminaba, trotaba la cancha. Yo le decía que así no. Que quería verlo con otra actitud. Un día, jugando el Torneo de las Américas, empezó mal, pero mal, pese a que yo lo había advertido. A los 12 minutos lo saqué del partido y se fue por allá a un rincón a llorar. El siguiente partido no lo puse. El que vino después, sí. Y comenzó a formarse seriamente como futbolista, comenzó a entender e interpretar el juego, hasta que se fue para Bogotá FC”, narra Zapata.



El talento siempre lo ha tenido. Inclusive desde los 10 años, cuando comenzó a buscar su suerte detrás de una pelota, en una cancha de su pueblo, allá en La Victoria. José Yesid Cárdenas, un futbolista frustrado, fue su primer entrenador.



“Yo lo tuve desde los 10 hasta los 16 años en Supercampeones, un equipo aficionado que nació por iniciativa de unos padres que querían ver jugando a sus hijos. Gustavo fue uno de ellos y pronto mostró sus condiciones técnicas con la pelota. Siempre ha sido un jugador pícaro, de barrio, demasiado inteligente, de dos áreas, como los volantes modernos, y con fuerte pegada”, recuerda el profesor Cárdenas.

Colombia jugó un buen partido ante Brasil en el Pascual. Bernardo Peña / El País

Con la amarilla de Colombia

Cuando Cárdenas lo ve, ahora, con la camiseta amarilla de la Selección Colombia, dice que ve al mismo niño que tuvo, pero ya convertido en un crack para el fútbol profesional.



No en vano, los ‘scouters’ del Bayer Leverkusen decidieron llevarlo al fútbol de Alemania una vez lo vieron en el Campeonato Suramericano que se juega en Colombia y en el que ha sobresalido como una de las figuras.



El fichaje, que alcanzó los dos millones de euros, se cerró el viernes pasado a las 5:00 de la madrugada, hora colombiana. Ese día, la Selección Colombia Sub 20, de la que Puerta es el capitán, logró su tiquete para el hexagonal final del torneo, tras eliminar a Argentina (1-0).



Puerta no jugó contra los muchachos del técnico Javier Mascherano. Estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Pero dos días antes, se portó como todo un ‘Jefecito’ en el duelo contra Brasil, que terminó 1-1 en el estadio Pascual Guerrero.



En el minuto 31 inició una acción desde su zona, hizo pared con Daniel Luna, avanzó varios metros y pescó un balón desde fuera del área que había tocado Ricardo Caraballo, para sacar un remate que levantó de las gradas a los 28 mil hinchas que asistieron esa noche al escenario sanfernandino. Directo de Puerta a puerta y golazo. ¡Golazo!.



Y celebración del ‘hijo ilustre de La Victoria’ con sus padres y el resto de la familia, en la barrera de la tribuna occidental del primer piso. Un abrazo eterno que no se olvida.



“Lo he practicado en los entrenamientos, y si le preguntas a cualquier jugador, siempre sueña con hacer un gol de estos contra un rival importante. Es un momento que nunca se me va a olvidar y espero seguir haciendo muchos más goles”, dijo Puerta a la prensa al término del duelo contra Brasil en el Pascual.



“Meta goles, mijo”

Aquel zapatazo sirvió, además, para satisfacer los deseos de su madre, doña Angelina Molano, quien cada que habla con Puerta, antes de un partido, le hace la misma petición: “Meta goles, mijo, muchos goles”.



Doña Angelina y don Gustavo son los padres del capitán de la Selección Colombia Sub 20. Viven en el barrio Occidental de La Victoria, donde tienen una tienda en su misma casa, con la que buscan el sustento diario.



“Acá todos estamos felices, la gente en La Victoria se siente muy orgullosa; imagínese, entonces, cómo estamos nosotros”, afirma don Gustavo.



Los padres del ahora jugador del Leverkusen siempre creyeron en el talento del gordito, al punto que hacían rifas para conseguir para los pasajes y llevar a Gustavo a los entrenamientos y a jugar, o para visitarlo cuando ya se radicó en la casa-hogar de la escuela donde se formó en Tuluá.



“Cuando viene, también despacha la tienda”, dice el padre del jugador, al referirse a la humildad de su hijo, al que señala como hincha del Deportivo Cali. “Todos lo somos en la familia”, remarca.



Luego del Suramericano serán menos asiduas las visitas de Gustavo a su casa, pues tendrá que enfilarse con su nuevo equipo, en Alemania, en Europa, en la élite del planeta fútbol.



“Este es un muchacho muy humilde, una gran persona, un líder innato en la cancha que sabe tomar decisiones en los momentos más difíciles, como debe ser. Me siento muy orgulloso de él y deseo que siempre le vaya bien adonde quiera que vaya”, afirma el técnico Daniel Suárez, quien lo dirigió en Bogotá FC el semestre pasado.



Por lo pronto, la Selección Colombia Sub 20 y el Suramericano seguirán disfrutando del talento de Gustavo Adolfo Puerta Molano. Muchos se preguntan por qué no había dado antes el salto al fútbol de la primera división en Colombia. Cosas de la pelota, podrían responder algunos.



Pero qué más da, si al final terminó pesando más el talento que los kilos del gordito.

Gustavo Puerta en breve

Nacimiento: La Victoria, Valle del Cauca, 23 de julio el 2003 (19 años).

Altura: 1,71 m.

Peso: 70 kg.

Posición: centrocampista.

Debut: 25 de julio de 2021, Bogotá FC. Jugó 28 partidos en los que marcó 2 goles e hizo 2 asistencias.

Club actual: Bayern Leverkusen (fichado el viernes).

Selección Colombia Sub 20: ha jugado 17 partidos, 9 de ellos amistosos y 5 en los Juegos Suramericanos del 2002, en Paraguay, donde llegó a las semifinales y marcó un gol. En el Suramericano Sub 20 lleva tres juegos y un gol. Fue llamado a un microciclo por Néstor Lorenzo.