¡Debut soñado!: Néstor Lorenzo se estrena con la Selección Colombia con una victoria ante Guatemala

El técnico argentino Néstor Lorenzo se estrenó con triunfo por goleada en la Selección Colombia, gracias al 4-1 en el amistoso de este sábado sobre Guatemala, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.



James Rodríguez, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y Yáser Asprilla convirtieron los goles del onceno nacional, que el martes tendrá una prueba más exigente ante México, en Santa Clara (California).



En la primera parte Colombia controló el balón, mostró un fútbol rápido y atacó por las bandas con Cuadrado y Díaz, pero también empleando juego interno con James y Matheus.



A los 25 minutos Luis Díaz desperdició solo ante el arquero guatemalteco, pero quien sí no perdonó fue James Rodríguez a los 39, anotando de zurda para el 1-0.



En el segundo tiempo se mantuvo la superioridad colombiana, jugando más en terreno rival y generando situaciones de gol que dieron frutos a los 56 minutos con el 2-0 logrado por Luis Sinisterra, después de un centro desde la izquierda de Johan Mojica.



Uno de los debutantes en el combinado nacional, John Jáder Durán, por poco anota el tercero de cabeza en el minuto 62.



Pero a los 76 no perdonó Rafael Santos Borré, quien había entrado hace poco; el delantero barranquillero recibió un pase de Yáser Asprilla y definió de fuerte remate de derecha para el 3-0.



Asprilla también aportó con un golazo a los 88 minutos, después de recibir un precioso pase de Jorge Carrascal y de definir de potente zurdazo.



Guatemala respondió con el de la honrilla para dejar la cuenta 4-1.

En este partido todos los ojos estaban puestos en James Rodríguez, quien volvía a la Selección pese a su poca actividad en los últimos meses.



El volante cucuteño, como siempre, tomó la manija del partido, pidió siempre el balón y asistió con pases precisos a sus compañeros, redondeando su buena actuación con el gol a los 39 minutos, pero demostrando por momentos que físicamente no está al 100%.



En este primer partido el técnico Néstor Lorenzo comenzó con David Ospina, Daniel Muñoz, Andrés Llinás, John Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Matheus Uribe, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Falcao García y Luis Díaz.



En el periodo complementario ingresaron Luis Sinisterra, John Durán, Yáser Asprilla, Rafael Santos Borré, Stefan Medina y Jorge Carrascal.