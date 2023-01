¿Cuándo y cómo jugará la Selección Colombia Sub20 el hexagonal final en Bogotá?

El viernes en la noche se definieron los tres cupos del grupo A para el hexagonal final del Suramericano Sub20. Brasil, Colombia y Paraguay, fueron los mejores de su zona y ahora esperan por los rivales del grupo B.



Este sábado se definen los clasificados del otro grupo. Uruguay ya dentro del cuadro final se enfrenta a Ecuador que lucha por un cupo, mientras que el otro partido se definirá la clasificación entre Chile y Venezuela.



Sin embargo, ya la Selección Colombia Sub20 conoce cuál será su primer rival del hexagonal final del Suramericano, que se disputará en la ciudad de Bogotá.



La flamante Uruguay, favorita en este certamen continental, rivalizará en la primera jornada contra el combinado dirigido por el técnico Héctor Cárdenas.



Es importante destacar que esta fase final del Suramericano Sub20 entrega cuatro cupos para el Mundial de Indonesia que se disputará en mayo y cinco cupos para los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile.



Los cinco juegos de Colombia en el hexagonal final se disputarán de la siguiente manera:



Martes, 31 de enero

Colombia vs Uruguay



Viernes, 3 de febrero

Colombia vs Paraguay



Lunes 6 de febrero

Colombia vs Tercer clasificado del grupo B



Jueves 9 de febrero

Colombia vs Brasil



Domingo 12 de febrero

Colombia vs Segundo del grupo B