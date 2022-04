¿Cuál debe ser el perfil del próximo técnico de la Selección Colombia? Expertos opinan

A contar de nuevo. Ese parece ser el partido que se juega la Federación Colombiana de Fútbol cada que termina un ciclo, corto o largo, de un técnico en la Selección Colombia.



Pasó cuando se marchó José Pékerman después de una era exitosa. Llegó el portugués Carlos Queiroz y solo alcanzó a estar poco menos de dos temporadas, con Copa América de Brasil de por medio y ¡solo cuatro partidos de eliminatoria!



Despedido el timonel europeo, se dio el regreso de Reinaldo Rueda, quien no alcanzó el objetivo de clasificar a Colombia para el Mundial de Catar 2022.



Sin oficializarse su salida, que seguramente está firmada en la sede de la Federación, ahora empieza una nueva búsqueda para dar con el técnico que cicatrice las heridas y reconstruya el equipo de cara a los próximos compromisos.



Y cada que se va un técnico, empieza el sonajero por todos lados y con varias condiciones: que debe ser extranjero, que tiene que ser colombiano, que necesita conocer los jugadores nuestros, que muestre experiencia en su hoja de vida y que se haga respetar de los directivos de la Federación.



Los argentinos Marcelo Bielsa y Ricardo Gareca, los colombianos Alberto Gamero y Luis Fernando Suárez, y hasta nombres de técnicos españoles se escuchan por estos días “como opcionados para reemplazar a Rueda”.

Pero, ¿cómo debe ser ese técnico? ¿Qué se requiere para no cometer los mismos errores?

“Difiero de que debe ser colombiano porque aquí necesitamos neutralidad, una persona que no esté contaminada. Acá somos muy amigables y condescendientes, no creo que sea colombiano después de lo que acaba de pasar”, dijo Juan José Peláez, exentrenador de varios clubes colombianos.



Agregó que le gustaría “un extranjero que tenga historia, liderazgo y conocimiento del fútbol colombiano”.



Sobre la opción de Luis Fernando Suárez, quien tiene a Costa Rica a un paso del Mundial, Peláez señaló que “no es que él no sea el indicado, lo que pasa es que la reciente eliminación de Colombia dejó secuelas. Hay varios candidatos extranjeros buenos como Tité, Gareca y de pronto buscar un español o alemán que están de moda”.



Iván Vélez, exjugador del América y de Selección, considera que “más que el técnico, lo que debemos buscar es una buena estructura para el fútbol colombiano. Estamos atrasados en muchas cosas, como en el fútbol de formación”.



Sin embargo, Vélez señaló que de todas maneras le gustaría un técnico colombiano para la Selección.



“Soy de valorar lo nuestro, hay entrenadores colombianos muy buenos; al extranjero lo respeto, pero aquí tenemos gente capacitada, falta que se rodee bien y que tenga todo el respaldo de la Federación”.



El perfil del nuevo técnico de la Selección también hizo que la prensa fijara su posición.



“Necesitamos no un técnico que nos lleve a un Mundial, porque ahora van a clasificar siete; necesitamos un técnico que nos ponga a competir a lo que se juega en el mundo del fútbol, una persona que tenga intensidad, autoridad, que no le entregue el equipo a los jugadores, que conozca cómo jugar contra los europeos en un Mundial”, dijo Carlos Antonio Vélez, periodista de RCN.



Entre tanto, Hernán Peláez, de W Radio, señaló que “El técnico que venga, no sé si será colombiano o extranjero, seguramente provocará otro debate, tendrá un trabajo muy complicado. Lo primero que hará es ver qué jugadores con buen rendimiento puede traer, tendrá que ver la situación en Argentina de Sebastián Villa y demás”.

Respaldo al local

Jorge Luis Pinto considera que se le debe seguir dando chance a un colombiano.



El exseleccionador nacional aseguró que no ve indispensable la llegada de un extranjero.



“Cualquier colombiano quiere dirigir a la Selección, pero hay que ver las cosas claras; yo he dirigido en el extranjero y en países como Argentina, Brasil, Colombia, Alemania o España, no veo que sea tan indispensable tener un extranjero, ya hemos probado como con tres o cuatro. Traer una persona del extranjero a conocer el fútbol no es fácil”, dijo Pinto en una entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio.



Mientras Wilson Morelo, delantero de Santa Fe, en sus redes sociales dijo que le gustaría que el argentino Marcelo Bielsa fuera el técnico de Colombia, Alberto Gamero, timonel del líder de la Liga colombiana, Millonarios, dijo que a todo entrenador nacional le gustaría llegar al combinado nacional.



"La verdad, no conozco un técnico que no quiera dirigir a su Selección, pero todo a su debido tiempo. Quiero terminar un ciclo muy importante con Millonarios y llegar a un título. Estoy tranquilo aquí", precisó el estratega samario.

Lo que viene

La Federación Colombiana de Fútbol tiene dos caminos para la elección del nuevo técnico.



El primero es tomarse su tiempo y esperar hasta el próximo año, que es cuando tendrá competencia oficial, o nombrar de una vez al sustituto de Rueda para ganar tiempo.



Si se inclinan por Suárez o Gareca, deberán esperar entonces hasta finales de diciembre en caso de que ambos técnicos clasifiquen a sus selecciones al Mundial.



El caso Bielsa y una negociación con él llevará mucho tiempo por las exigencias del curtido técnico argentino para tomar un equipo o Selección.



En lo que sí no deberán fallar los directivos es en el perfil del nuevo técnico, ya que tendrá mucho trabajo por delante con una gran misión: regresar a Colombia a un Mundial.

Actualidad de los candidatos

Marcelo Bielsa dejó recientemente la dirección técnica del Leeds de Inglaterra, por malos resultados.



Tiene amplia experiencia, ya que dirigió a las selecciones de Argentina y Chile.



Ricardo Gareca disputará la oportunidad de ir a su segundo Mundial con Perú. Quedaría libre después de Catar 2022 si clasifica.



Luis Fernando Suárez también buscará la clasificación con Costa Rica

por el repechaje. Otro que termina contrato después del Mundial de Catar.



Alberto Gamero es el actual técnico de Millonarios, líder de la Liga Colombia. Podría salir sin problemas si es para dirigir la Selección.

Técnicos españoles también suenan.