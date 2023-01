Colombia sale esta  tarde frente a Perú por su primer triunfo en el Suramericano Sub20

La Selección Colombia saldrá esta noche (6:30) en busca de su primera victoria en el Campeonato Suramericano Sub-20, cuando se mida a Perú, juego que se realizará en el estadio Pascual Guerrero de Cali.



El elenco nacional empató (1-1) en su debut del jueves pasado ante Paraguay, un compromiso que dejó dudas en el nivel futbolístico del elenco orientado por el técnico Héctor Cárdenas.



La escuadra ‘Tricolor’ deberá mejorar aspectos en su esquema de juego para tratar de superar a una selección inca que se vio frágil en su estreno el jueves anterior cuando cayó 0-3 con Brasil, uno de los candidatos a quedarse con el título del certamen.



Seguramente el cuerpo técnico moverá su plantel de cara al cotejo de esta tarde.



“Tendremos que evaluar la propuesta del rival que es diferente y también cómo terminaron nuestros deportistas, porque la exigencia es alta al jugar día de por medio. Tomaremos los ajustes pertinentes si hay que hacerlo”, comentó Cárdenas pensando en la cita de hoy.



Por los movimientos realizados en el cotejo pasado, donde el estratega vallecaucano echó mano de jugadores que le ayudaron a cambiar la cara del equipo para el segundo tiempo ante los guaraníes, se prevé que el atacante Miguel Monsalve sea inicialista ante los peruanos.



Al respecto, Cárdenas se refirió a la razón por la que no fue titular en el compromiso pasado.



“Tenemos jugadores no solo para el inicio, también para rematar los partidos. Hemos hablado con ellos. Los importantes no son solo los once inicialistas, sino los que van a entrar a dar soluciones, como ocurrió hoy (jueves). Algunos, con más tiempo que otros, mostraron las posibilidades que hay en el frente de ataque. Hace parte del revulsivo que le pueden dar a la Selección aquellos que ingresan”, explicó Cárdenas.



Para Colombia es obligatorio sumar tres puntos esta noche. Una victoria lo pondrá en carrera para pensar en la clasificación al hexagonal final, teniendo en cuenta que en la misma zona están Brasil y Argentina, rivales que elevan el nivel de exigencia en el campeonato.



“Vamos partido a partido, así son los Suramericanos. Hoy uno pica en punta con tres puntos, los otros vamos con uno, pero en la siguiente fecha podemos estar en una mejor posición”, indicó Héctor.



A mejorar en definición

Aunque son pocas horas entre partido y partido, Héctor Cárdenas deberá afinar el trabajo de definición de esta selección nacional.



Contra Paraguay se generaron varias opciones de gol, pero se falló en la puntada final.



La presencia de Monsalve hoy desde el comienzo podría darle un plus en el frente de ataque.



Se espera que Colombia sea un equipo más efectivo arriba y pueda cristalizar las acciones ofensivas y de paso pensar en la diferencia de goles, el ítem que será definitivo a la hora de definirse las posiciones en el grupo y los clasificados a la fase final.