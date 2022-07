Colombia goleó a Bolivia en un partido con muchas acciones de gol desperdiciadas

La Selección Colombia derrotó anoche 3-0 a Bolivia en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América Femenina, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali, y pasó a comandar su llave con 6 puntos.



Leicy Santos, un autogol y Daniela Arias les dieron el triunfo a las colombianas en los minutos 21, 71 y 78 del partido.



Fue clara la superioridad del conjunto tricolor, que llegó muy fácil a los predios de Bolivia, con juego asociativo y constantes incursiones por las bandas. Sin embargo, no cautivó a los 15.837 aficionados que ingresaron al estadio, porque fueron más las oportunidades que desperdició que las que anotó.



Antes del primer gol, el equipo del técnico Nelson Abadía erró cuatro opciones claras en los pies de Leicy Santos, Catalina Usme y Daniela Montoya.



Hasta que llegó, en el minuto 21, el primer grito en una acción individual de Leicy, quien desde la media luna castigó con un fuerte disparo la valla boliviana, incontenible para la arquera Alba Salazar.



Cinco minutos después del gol, Catalina Usme pudo ampliar el marcador al elevar un balón que dio en el horizontal. Y más tarde lo pudo hacer también Daniela Montoya con un remate sin dejar caer la pelota, pero tampoco fue. Desperdiciaba muchas opciones Colombia.



En el minuto 43 ocurrió una falta dentro del área boliviana contra Manuela Vanegas, que fue sancionada como penal. Detrás de la pelota se puso Catalina Usme para ejecutar el cobro. La volante, máxima goleadora de la Selección Colombia en su historia y quien no suele fallar desde los doce pasos, estrelló el balón en el poste derecho de la arquera Salazar.



La misma historia

En la parte complementaria pareció repetirse la historia del primer tiempo.



Nuevamente Colombia dominó el juego y generó muchas opciones de gol, pero esta vez le fue mejor en el marcador.



En el minuto 71, tras un cobro de banda, Mayra Ramírez, quien ingresó en el segundo tiempo, sacó un remate rastrero que encontró la pierna de una rival y descontroló a la portera boliviana para el 2-0.



Ese autogol ponía las cuentas cómodas para Colombia por lo que se veía en el terreno, pues Bolivia ni siquiera se aproximaba al arco de Catalina Pérez. Pero la selección cafetera quería más.



Y llegó el tercer gol. Fue en el minuto 78. Un cobro de esquina de Leicy fue bien cabeceado por la defensa Daniela Áreas, que se adelantó a la marca y ubicó el balón en el segundo palo.



Cumplida la segunda jornada, Colombia es líder con 6 unidades, seguida de Ecuador (3) y Paraguay (3), mientras que Chile y Bolivia no tienen puntos. Las ecuatorianas y las chilenas tienen un juego menos porque ya tomaron la jornada de descanso.



El jueves, Paraguay se enfrentará con Bolivia y Chile será rival de Ecuador. Colombia descansará y reaparecerá el domingo, cuando se enfrente con las ecuatorianas.