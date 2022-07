Colombia enfrenta esta noche a Bolivia por la segunda jornada de la Copa América femenina

Luego del brillante debut en el que la Selección Colombia femenina derrotó 4-2 a su similar de Paraguay, el elenco ‘cafetero’ saldrá a buscar otra victoria en la Copa América que se está jugando en nuestro país.



El elenco ‘Tricolor’ enfrentará a Bolivia, que viene de perder 6-1 ante Ecuador, en un duelo que es clave para dar un paso casi definitivo para la clasificación.



El cotejo se realizará en el estadio Pascual Guerrero de Cali y hace parte de la fecha 2 del Grupo A de la competencia, a partir de las 7:00 de la noche.



Jorelyn Carabalí, defensora central y compañera de la santandereana Daniela Arias en la zaga, está lista para enfrentar a las bolivianas y sumar tres puntos vitales para clasificar. Para ello, la jugadora destacó la importancia del acompañamiento de la afición colombiana.



“Estamos muy contentas. Tener esta Copa América en nuestra casa, con nuestra gente, lo que evidenciamos ante Paraguay, eso nos motiva y nos tiene así de alegres para querer hacer las cosas mucho mejor”, manifestó Carabalí.



La defensora agregó que “todos los partidos son diferentes. Sabemos que al final todas vienen con el sueño de ser campeonas y nosotras nos vamos a jugar cada partido como si fuera una final”.



En este mismo sentido, Daniela Caracas, también defensora, se mostró contenta por la victoria que consiguieron en el debut, pero dijo que hay “cosas que debemos mejorar, como en tratar que no nos marquen goles, eso marcará la diferencia”.



El técnico Nelson Abadía no echa las campanas al vuelo luego de derrotar a Paraguay: “Quedo satisfecho cuando pasen los 6 partidos y estemos celebrando”.



Dijo que los dos goles que recibió el equipo “fueron imprudencias que no se deben cometer” pero explicó que eso hace parte de un equipo que viene en proceso de crecimiento individual y colectivo.



Lo más seguro es que en este juego pueda contar con Linda Caicedo, que con escasos 18 años es un diamante para pulir, pero que salió del partido anterior por calambres en sus piernas.



Por otra parte, Paraguay y Chile, protagonizan, desde las 4:00 p.m., el otro enfrentamiento del día, también en Cali.



“Vamos a intentar conseguir los objetivos de clasificar nuevamente a una Copa Mundial y de hacer una linda Copa, representar bien a nuestro país y ojalá cumplir todo eso”, ha dicho a periodistas la arquera chilena Christiane Endler, reciente campeona de la Liga de Campeones femenina con el francés Olympique de Lyon.



Mientras Chile busca un debut soñado en el certamen, Paraguay espera levantar cabeza luego de la derrota ante Colombia, para seguir con aspiraciones en el certamen.