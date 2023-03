Colombia enfrenta a Corea del Sur en el primer gran examen del proceso de Néstor Lorenzo

Se pone a prueba el proyecto Néstor Lorenzo con la Selección Colombia en territorio asiático.



El conjunto ‘cafetero’ enfrenta hoy temprano (6:00 a.m.) a Corea del Sur, en juego amistoso que se disputará en el estadio Ulsan Munsu Football, en Corea.



Muchas expectativas por lo que pueda mostrar el equipo nacional teniendo en cuenta los futbolistas que fueron llamados para esta gira de preparación, pensando en lo que será el comienzo de la Eliminatoria Suramericana al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que tendrá como inicio el mes de septiembre de este año.



Más allá del resultado que se presente ante los coreanos, lo importante para el conjunto ‘cafetero’ será la conformación de una nómina base y cómo los futbolistas se puedan desenvolver en los juegos de la clasificatoria al campeonato del mundo.



"La base del equipo se va encontrando en estos cuatro amistosos y, a lo mejor, también consolidándose durante la eliminatoria. Se trabaja sobre dos aspectos: la consolidación de una idea futbolística y de un juego protagonista e intenso, y la formación de un grupo fuerte que aspire a ganar cosas”, dijo el técnico Néstor Lorenzo en la antesala del juego ante Corea del Sur.



El momento del recambio



Una de las grandes expectativas en esta gira asiática de la Selección Colombia es el famoso recambio, que desde hace varios años se está necesitando en el conjunto nacional.



“El equipo está en formación y dentro de esa formación hay un recambio que queremos que se dé de manera natural y que se vaya consolidando”, comentó Néstor Lorenzo.



‘Juanfer’, lesionado



Muchas críticas se levantaron desde ayer por la situación médica de Juan Fernando Quintero, quien al parecer viajó a la concentración de la Selección Colombia con problemas físicos.



“Ese ‘pelao’ sí es bobo. Estamos arrancando un nuevo proceso y entonces va lesionado para no jugar. Eso no lo entiendo. Si voy a jugar contra Santa Fe y no me meten por lesión, no puedo viajar con la Selección”, comentó el excapitán de la ‘tricolor’ e ídolo Carlos el ‘Pibe’ Valderrama.



Sin embargo, la gran esperanza para el equipo nacional es que el volante 10 del Junior de Barranquilla alcance a recuperarse para el juego ante Japón, que será este martes 28 de marzo.