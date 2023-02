Colombia enfrenta a Brasil con la misión de asegurar su cupo al Mundial Sub20

Ante un estadio colmado, la Selección Colombia Sub 20 buscará esta noche, cuando enfrente a Brasil por la cuarta fecha del hexagonal final del Suramericano, el tiquete que la ponga en el Mundial de Indonesia, que se jugará entre mayo y junio de este año.



A partir de las 8:00 de la noche rodará la pelota en El Campín de Bogotá, donde el equipo del técnico Héctor Cárdenas, que viene de ganarle 1-0 a Ecuador, tratará de conseguir al menos un punto que lo instale en la cita orbital de la categoría, contra uno de los conjuntos favoritos al título, toda vez que comparte el liderato del hexagonal con Uruguay (nueve puntos cada uno).



Colombia, tercera en la tabla de posiciones, tiene 6 puntos y con 7 lograría el boleto para Indonesia, sin importar lo que suceda en los dos juegos anteriores al suyo este jueves.



A las 3:00 de la tarde, Ecuador enfrentará a Venezuela en el estadio Metropolitano de Techo, y a las 5:30, también en ese escenario, será el duelo entre Uruguay y Paraguay.



Ecuador no tiene opción alguna de ir al Mundial, pues es colero del hexagonal sin puntos, cuando restan la fecha de hoy y la del domingo (seis puntos en juego), mientras que Paraguay y Venezuela (con un punto cada una) tienen opciones matemáticas de clasificar.



Colombia, inclusive, podría llegar ya clasificado al Mundial antes de jugar contra Brasil, si Venezuela o Paraguay no ganan sus juegos.



Novedades en la Tricolor

Ante Ecuador en el juego pasado, Colombia tuvo altibajos. Por momentos mostró juego colectivo, pero también se perdió en varios pasajes y dejó que Ecuador inquietara su defensa. El equipo que había goleado a Paraguay 3-0 se desdibujó y evidenció dudas de nuevo.



Para el duelo de esta noche contra Brasil, Colombia recuperará a su lateral derecho Édier Ocampo, ausente en la fecha pasada por acumulación de tarjetas amarillas.



Es probable que Daniel Luna sea inicialista, luego de haber jugado en los últimos minutos contra Ecuador, tras su viaje relámpago a España para formalizar su contratación con el Real Mallorca.



Por lo demás, el técnico Cárdenas pondría en la puerta a Luis Marquínez; en la defensa saldría con Édier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez y Andrés Salazar; en el mediocampo estarían Johan Torres, Gustavo Puerta, Óscar Cortés y Daniel Luna; y adelante, Jorge Cabezas y Miguel Monsalve.



Para Cárdenas, el objetivo de Colombia no es solamente clasificar al Mundial de Indonesia, sino ir por el título del Suramericano, para lo cual necesitaría ganar esta noche y que se le den otros resultados.



“Colombia es un equipo que está creciendo con el pasar de los partidos, al que le sentó muy bien Bogotá y que, seguramente, va a terminar muy bien este Suramericano”, dijo el seleccionador.



Para esta noche se esperan en las gradas de El Campín 39.000 aficionados alentando a Colombia en el que será, sin duda, su juego más difícil en el hexagonal del Campeonato Suramericano Sub 20.