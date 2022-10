Colombia en los Mundiales: así le ha ido a la 'tricolor' en los eventos orbitales

La Selección Colombia Femenina Sub 17 alcanzó el hecho histórico de ser el primer equipo en llegar a una final de un Mundial de Fútbol. Por eso, sea cual sea el resultado, es la mejor participación de la ‘Tricolor’ dentro de los mundiales.



Lo más lejos que había llegado Colombia en un Mundial de Fútbol fue en 2003, cuando la Sub 20 masculina alcanzó el tercer puesto en Los Emiratos Árabes.



La participación que más se recuerda fue en el Mundial de Mayores masculina, cuando Colombia alcanzó por primera vez los cuartos de final en Brasil 2014.



Por otro lado, la Sub 17 masculina había conseguido dos cuarto lugar en los mundiales de Finlandia 2002 y Nigeria 2009.



Por último, en la categoría de mayores femenina, solamente ha clasificado en tres ocasiones.



En la edición de Alemania 2011, la ‘Tricolor’ se quedó en la fase grupos. En Canadá 2015, la Selección avanzó hasta los octavos de final. Ahora está clasificada para Australia y Nueva Zelanda 2023 y se espera de otra participación histórica.