Colombia derrotó a Costa Rica en el primer duelo amistoso, en el estadio Deportivo Cali

La Selección Colombia Femenina de mayores disputó ayer en la tarde el primero de los dos juegos amistosos frente a su similar de Costa Rica, logrando una victoria por 1-0 con gol de Catalina Usme (84’), en la cancha del estadio Deportivo Cali.



Sin el calor del público porque el compromiso se realizó a puerta cerrada, pero sí con la alta temperatura que hizo sobre el sector de Rozo, las ’cafeteras’ comenzaron su camino de preparación de cara al campeonato mundial de Nueva Zelanda y Australia, que se jugará en el año 2023.



Mucha expectativa en este juego pues gran parte de este grupo de jugadoras convocadas hicieron parte del equipo que logró el subcampeonato de la pasada edición de la Copa América Femenina, donde la ‘tricolor’ brilló con luz propia gracias a su excelente despliegue futbolístico que enamoró a todo el país y logró el apoyo en el certamen que se disputó entre Cali, Armenia y Bucaramanga.



En esa búsqueda de ritmo de competencia para el Mundial, la Selección Colombia enfrentó a Costa Rica, que también estará en la cita orbital luego de ocupar la cuarta casilla del premundial de Concacaf.



Para este duelo amistoso, el entrenador Nelson Abadía le dio oportunidad a varias de las jugadoras que no tuvieron muchos minutos en la pasada Copa América. En total fueron siete las novedades, dejando en el banco de suplentes a figuras como Catalina Usme, Linda Caicedo, Mayra Ramírez, la golera Catalina Pérez, entre otras.



Sin embargo, se destacó en este juego la presencia de la mediocampista Manuela Pavi, quien fuera el año pasado la mejor futbolista de la Liga Femenina con el Deportivo Cali, pero que una rotura del ligamento cruzado anterior la alejó por casi 11 meses de las canchas.



La primera parte tuvo un ritmo parejo. Ambas selecciones buscaban el arco contrario, pero la falta de profundidad y los errores en la entrega hicieron que las jugadas de riesgo se quedaran solo en aproximaciones.

En Colombia se notaron falencias en la creación de fútbol ofensivo, teniendo en cuenta principalmente que la mayoría de las titulares no habían tenido la posibilidad de jugar juntas.



Para la etapa complementaria con la llegada de Catalina Usme, quien ingresó finalizando la parte inicial, logró generar acciones de ataque y llegadas con peligro al área de Costa Rica.



Poco a poco las dirigidas por el profesor Nelson Abadía comenzaron a dominar la pelota. Daniela Montoya, Carolina Arias, Catalina Usme e Ivonne Chacón, fueron las principales artistas para el mejoramiento en el nivel de la Selección ante las ‘Ticas’.



Sobre los 84 minutos se presentó una infracción en el área de Costa Rica, por una mano de una defensora ‘Tica’ y la jueza peruana Milagros Arruela no dudó en marcar el punto penalti. Fue Catalina Usme la encargada de cambiar el tiro por gol y poner a celebrar al equipo colombiano.



De esta manera terminó el primero de los dos partidos amistosos frente a Costa Rica. El próximo compromiso será este martes 6 de septiembre (7:30 p.m.) en el estadio Pascual Guerrero, con la presencia de público.