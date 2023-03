Baja en la Selección Colombia: Juan Fernando Quintero no estará en el amistoso del viernes ante Corea

La Selección Colombia de mayores cumplió este jueves el último entrenamiento de cara al compromiso amistoso del viernes ante Corea del Sur, en Ulsan.



La principal novedad fue la ausencia de Juan Fernando Quintero, quien arrastra un problema de lesión desde el Atlético Junior.



El técnico Néstor Lorenzo fue el encargado de confirmar que el volante antioqueño no será de la partida el viernes ante Corea, y que se le harán exámenes médicos para determinar con exactitud el alcance de la lesión.



“Juanfer recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba mucho dolor. El cuerpo médico de la Selección habló con el cuerpo médico de Junior, se le hizo un estudio y salió que no tenía lesión, por eso viajó y está acá. Aún acusa dolor, entonces veremos cómo evoluciona. Se está trabajando sobre eso”, dijo Lorenzo en rueda de prensa.



En la Selección no se descarta que, en caso de superar la molestia, Quintero pueda estar en el siguiente compromiso del martes 28 ante Japón.



El resto del equipo está disponible para estos compromisos de preparación con miras a la próxima eliminatoria.