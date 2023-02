Así está el panorama de la Selección Colombia Sub20 para clasificar al Mundial de Indonesia

Colombia podría asegurar mañana su clasificación al Mundial Sub 20 de Indonesia, antes de entrar al terreno de juego de El Campín para su duelo contra Brasil.



El combinado nacional, tercero en el hexagonal final con 6 puntos, necesita que Paraguay o Venezuela, uno de los dos, empate o pierda en los duelos que sostendrán antes del compromiso de los cafeteros.



El equipo guaraní y la Vinotinto son cuarto y quinto respectivamente en la tabla de posiciones con apenas 1 punto cada uno, y mañana se medirán a Uruguay y Ecuador, respectivamente.



Si uno de ellos no gana su compromiso, automáticamente Colombia se clasificará para el Mundial de la categoría, que se jugará entre mayo y junio de este año.



Otras opciones

La clasificación colombiana también se puede lograr con otras fórmulas: ganando uno de los dos partidos que le quedan en el hexagonal final, ante Brasil y Venezuela.



Si empata un partido, y Paraguay y Venezuela ganan sus dos compromisos, los tres llegarán a siete puntos.



Pero Colombia alcanzará el tiquete mundialista porque el primer ítem de desempate es enfrentamiento directos entre ellos, y el equipo nacional ya le ganó a Paraguay en esta instancia.



En las huestes colombianas hay mesura pese a que la clasificación está a la vuelta de la esquina.



“Vamos paso a paso. El objetivo primordial es sumar de a tres y a partir de ahí seguir en ese camino rumbo al objetivo que tenemos todos”, dijo el técnico Héctor Cárdenas.



Entre tanto, el delantero Óscar Cortés señaló que “todavía falta mucho, nos quedan Brasil y Venezuela, que son dos equipos muy fuertes, pero la ventaja es que nosotros siempre salimos a ganar y eso vamos a hacer para alcanzar el objetivo”.



Por su parte, Daniel Luna, destacado volante del onceno patrio, aseguró que además de la clasificación al Mundial, el otro objetivo es el título del Suramericano.



“Todos estamos enfocados en el presente de la Selección, la meta es clasificar al Mundial de Indonesia, pero también ser campeones del Suramericano”, expresó el exjugador del Deportivo Cali.



Mañana podría ser el gran día para cumplir uno de los dos propósitos: la clasificación al Mundial.



El otro, el título del Suramericano Sub 20, dependerá de los resultados que obtengan los dos principales candidatos para ganar que son Brasil y Uruguay.