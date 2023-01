Alexei Rojas Fedorushchenko: "Esta convocatoria es el resultado de mi esfuerzo"

La Selección Colombia Sub-20 se concentrará desde hoy en la capital de la República de cara al Suramericano que tendrá su primera fase en Cali y el hexagonal final en Bogotá, a partir del próximo 19 de enero.



El elenco orientado por el técnico vallecaucano Héctor Cárdenas buscará quedarse con uno de los cupos al Mundial de la categoría que se disputará en Indonesia, entre mayo y junio.



Uno de los 23 elegidos por el cuerpo técnico nacional es el arquero Alexei Rojas Fedorushchenko, guardameta de 17 años nacido en Basildon, sur de Inglaterra, y que juega para el Arsenal.



El juvenil cancerbero es hijo de padre colombiano (Fernando) y madre rusa (Yulia). Su triple nacionalidad lo ha puesto en el foco de los seleccionados nacionales de esos tres países, pero el deseo de Alexei de ponerse el buso del cuadro cafetero se cumplió.



Alexei ha estado en procesos de selecciones Colombia desde la Sub-17, también con el DT Cárdenas, y ahora tendrá su primer gran reto en un torneo oficial internacional.



Rojas Fedorushchenko aterrizará hoy en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, donde luchará por ganarse el puesto de titular junto a Luis Marquines (Atlético Nacional) y Cristian Santander (Barranquilla FC).



¿Cómo toma esta convocatoria?

Muy feliz por ser tenido en cuenta en esta convocatoria. Contento de poder integrar este grupo de trabajo que ya lleva bastante tiempo de cara a este Suramericano. Esto es recompensa al duro trabajo que hago día a día acá en mi club.



¿En cuántas convocatorias alcanzó a estar antes del Suramericano?

Estuve en tres llamados previos al torneo que está por iniciar, pero con el cuerpo técnico ya había trabajado desde la categoría Sub-17.



Usted va a llegar al torneo con 17 años, es decir con tres años por debajo de la edad límite que es 20, ¿eso es bueno?

Es algo a lo que ya estoy habituado porque llevo varios llamados con este grupo donde hay jugadores de mayor edad que yo. Además, en mi club juego en la Sub-18 y en la Sub-21, categorías que tienen futbolistas mayores que yo.



¿Cómo ve la lucha por la titularidad del arco del equipo nacional?

Somos tres arqueros. También fueron llamados Luis Marquines y Cristian Santander, nos conocemos muy bien, tenemos un buena relación. Entre todos nos vamos a apoyar.



¿Qué le pide el cuerpo técnico a usted como arquero?

Los principios como arqueros siempre son muy claros: ser líder en el campo, cortar centros, defender el espacio entre la última línea y el arquero. Una de mis grandes fortalezas es el jugar con los pies, algo clave cuando tenemos el inicio de juego.



A pesar de que no jugó ningún partido en el Torneo Esperanzas de Toulón de Francia el año pasado, ¿nos imaginamos que sirvió para crecer?

No tuve la posibilidad de actuar en ese torneo, pero seguro fue una experiencia muy enriquecedora en lo personal. En diciembre sí tuve la posibilidad de jugar en uno de dos los partidos amistosos que se realizó en Lima ante Perú.



Cómo analiza el grupo que les tocó en el Suramericano donde están Brasil y Argentina, grandes favoritos...

Es un lindo reto para nosotros. Nos hemos preparado más de un año para este torneo, con un buen número de partidos previos. Estos días los vamos a utilizar para terminar de pulir cosas y tener todo listo para el debut. Vamos a medirnos a cualquier equipo de la misma forma, hay que jugarlos todos como si fueran finales.



Jugar de local, primero en Cali y luego en Bogotá, ¿es algo que mete presión?

Va a ser muy bueno jugar con el apoyo del público, acompañados de nuestras familias y amigos, es algo que motiva para lograr el objetivo.



¿Cómo vio el estadio Pascual Guerrero?

Ya he entrenado varias veces en ese escenario. Me imagino un gran ambiente cuando esté con los hinchas que nos van a acompañar.



Usted tenía la posibilidad de jugar por Inglaterra o Rusia, ¿ya está decidido que quiere vestir la camisa de Colombia de ahora en adelante?

Es una decisión tomada que quiero representar a Colombia. He jugado varios partidos con mi selección y quiero en el futuro ser el arquero del equipo de mayores.