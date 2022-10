¡A madrugar! Selección Colombia Femenina busca las 'semis' del Mundial Sub-17 de la India

Con la consigna de seguir haciendo historia en el fútbol femenino, la Selección Colombia busca este sábado muy temprano (6:00 a.m.) lograr la histórica clasificación a las semifinales del Mundial Sub 17 de la India.



El rival de estos cuartos de final es la sorprendente Tanzania, que contra todo pronóstico terminó segunda del Grupo D, dejando a un lado a selecciones como la francesa, que no ganó un partido, y Canadá, que no pudo derrotar a las africanas y en la última fecha igualaron a un gol.



Solo Japón pudo doblegar a Tanzania en la primera fecha del campeonato mundial.



Colombia clasificó primera del Grupo C con seis puntos, derrotando en el camino a China y México, que quedaron por fuera de la siguiente fase.



Solo España venció a las ‘cafeteras’ en la primera fecha y al final terminó segunda con los mismos seis puntos, pero por gol diferencia las nuestras las superaron.

Linda Caicedo, la referente

La delantera Linda Caicedo es la principal carta ofensiva del técnico Carlos Paniagua para este duelo de cuartos de final frente a Tanzania.



La caleña lleva tres goles en el campeonato mundial. Marcó doblete frente a China y uno de los dos tantos ante la selección mexicana.



Por su gran desempeño deportivamente hablando, Linda Caicedo fue nominada por los Global Soccer Awards a la mejor futbolista del año.



La goleadora de la Selección Colombia Sub 17, Sub 20, mayores y del Deportivo Cali, se lleva todos los reflectores en este campeonato del mundo y a sus escasos 17 años se perfila para ser una de las mejores jugadoras del planeta.



Pensando en el partido, el profesor Carlos Paniagua tendría en la nómina a Luisa Agudelo, Ana María Guzmán, Cristina Motta o Stefanía Perlaza, Mary José Álvarez, Camila Correa, Juana Ortegón, Natalia Hernández, Yésica Muñoz, Gabriela Rodríguez, Linda Caicedo y Orianna Quintero.



Esta es la primera vez que la Selección Colombia jugará una fase de cuartos de final del Mundial Femenino Sub 17.

En detalle:

Nigeria se instaló en las semifinales del Mundial Femenino Sub 17 al vencer a los Estados Unidos por penales.



Alemania derrotó este viernes a Brasil por marcador de 2 a 0 y también logró el cupo a la semifinal del certamen mundialista.