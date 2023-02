Selección Colombia se quedó con el título del Suramericano Juvenil de Squash 2023

Jornada dorada tuvo Colombia en el último día de competencias, donde cada jugador que había clasificado a la final, tenía que dar el todo por el todo en la cancha.



El camino a la gloria lo comenzó José Santamaría de la Liga de Santander (Sub 19), cuando el 15 de febrero derrotó en un interesante juego al ecuatoriano Javier Romo, el partido de la final, segundo más largo de esta categoría, duró 50 min y terminó con parciales de 11-4, 11-8, 6-11, 11-5. En esta misma categoría, Juan José Torres se colgó la medalla de bronce, al igual que Sophia Morales en la rama femenina.



Un día despues, la senda dorada continuó con el primer lugar del podio a cargo de la dupla masculina de Juan José Torres y Juan Irisarri quienes llegaron como los favoritos al título y demostraron porqué eran los primeros sembrados; en la final y tras 17 minutos de juego, derrotaron a la pareja argentina conformada por Francisco Alonso y José Kersner con parciales de 11-7, 11-1.



Ese mismo día, la dupla femenina conformada por Dailyn Simancas y Juliana Gómez se quedó con la medalla de plata, tras ser superadas por la pareja ecuatoriana (9-11, 8-11).



La jornada se terminó con la medalla de bronce ganada en dobles mixtos con Sara Caicedo y José Santamaría.



La medalla del viernes fue el bronce de Amelia Pinto en la categoría sub 11.



Y el cierre del campeonato no pudo ser mejor, en Sub 13, el título quedó en manos de Martín Mejía quien se impuso 11-7, 11-4, 11-2 ante el ecuatoriano Thomas Gavilanes. En lo más alto del podio de la rama femenina se ubicó Lucía Scarpeta tras derrotar a Biancha Minchon (PER) en un intenso partido que terminó con parciales de 9-11, 11-6, 11-9, 7-11, 11-6 tras 44 min en cancha.



En la categoría Sub-15, los oros también fueron para Colombia; en la rama femenina el título fue para Luciana Martínez quien derrotó a Eduarda García de Ecuador en tres games con parciales de 11-4, 11-7, 11-4. La otra medalla de esta categoría fue el bronce de María Camila Sabogal.



Thomas Rodríguez por su parte se coronó campeón también en Sub 15, luego de batallar por 1 hora y 29 minutos y de registar parciales de 11-6, 11-8, 12-14, 7-11, 13-11 para salir victorioso sobre Carlos Torres de Venezuela. Tomás Scarpeta también sumó al medallero con una presea de bronce.



Para finalizar las modalidades de sencillos, Juan Irisarri quien tras 51 minutos de juego cayó frente a Segundo Portables, se colgó la medalla de plata, el partido finalizó 14-16, 11-5, 3-11, 4-11, mientras que Iván Santamaría y Juan Martínez lograron los dos bronces que se entregan en este deporte.



El sello final llegó gracias al equipo masculino que también logró ubicarse en el primer lugar, mientras que las mujeres se quedaron con el bronce.



En total, está Selección Colombia Juvenil sumó siete preseas doradas, dos de plata y nueve de bronce.