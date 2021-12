Segundo oro para Valeria Rodríguez en el patinaje de los Juegos Panamericanos Junior

La Selección Colombia de patinaje de velocidad llegó a un total de cinco medallas, cuatro de oro y una de bronce en el torneo de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.



La segunda medalla en la cuenta de Valeria, llegó en la prueba de 500 m. + distancia en la que realizó una marca de 45.82, seguida de la ecuatoriana, María Loreto Arias, 45.954 y la chilena, Catalina Lorca quien detuvo el cronómetro en 46.724.



“Estoy muy contenta con esta medalla, la primera también fue muy luchado, pero siento que en esta, la ecuatoriana se preparó muy bien. La he felicité por el buen trabajo que ha realizado y eso hace que sea más emocionante. Siento que Dios me dio la posibilidad de estar aquí y darle este título a mi país, estoy muy agradecida con todas las personas que me ayudaron a llegar aquí”, manifestó la doble medallista panamericana juvenil.