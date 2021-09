Santiago de Cali vuelve a vivir la alegría de la Media Maratón presencial

Las vías de Cali serán este domingo una extensa pista de atletismo. Hombres y mujeres de todas las edades se medirán a la Media Maratón ‘Cali Ciudad Deportiva’, la primera carrera de largo aliento que en el país retorna a la presencialidad.



El estadio Pascual Guerrero es un continuo fluir de los amantes de estas competencias, que llegan a reclamar el kit con su respectivo número, que lucirán en su pecho el domingo.



El Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina destacó el retorno a la presencialidad de esta carrera cumpliendo todos los protocoles de seguridad y resaltó la importancia del deporte en la salud de la población y en la reactivación de la economía de la ciudad.



A su vez, el secretario del Deporte, Carlos Diago, expuso que “es la primera media maratón presencial que se hace en Colombia desde el inicio de la pandemia. Se han articulado distintas dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali. El control se da desde el primer momento, se exige el carné de vacunación”.



Joan Osorio, subsecretario del Deporte, manifestó que “la Media Maratón es la puesta a punto en Santiago de Cali del encuentro de las instituciones públicas, del sector privado, de todas las demás secretarías y dependencias del Gobierno que se han articulado para hacer de la media maratón un éxito, vamos a ver todo un dispositivo de acompañamiento institucional con Seguridad y Justicia, con Secretaría de Salud, Gestión del Riesgo y por supuesto la Secretaria del Deporte acompañando el desarrollo de la media Maratón. Es la primera del país de manera presencial en el marco de la pandemia del Covid y a partir de aquí lo que esperamos es que se convierta en un pilotaje para todo el país para retomar gradualmente la presencialidad de nuestros deportes, en este caso el atletismo o las medias maratones”.



El llamado es a participar. “No importa si son 5, 10 0 21 kilómetros, lo importante es que ponga su cuerpo en movimiento, hacer actividad física, y la invitación de la Secretaría del Deporte, de la Alcaldía de Santiago de Cali, es que usted salga de su casa, practique actividad física y ponga su cuerpo en movimiento”.



Para la inscripción hubo un control de aforo, una regulación para evitar una gran aglomeración. “De no tener pandemia estaríamos hablando de 20.000 o 25.000 deportistas, ahora estamos hablando de 5.000, que en el transcurso de toda la mañana van a ir de manera regulada y paulatina adelantando su competencia”, aclara Osorio.



Mario Casasfranco, gerente de Juancho Correlón y de la Media Maratón ‘Cali Ciudad Deportiva’ precisó que se cumplen 20 años de esta carrera. Resaltó el apoyo de la Liga Vallecaucana de Atletismo y las secretarías del Deporte y Salud de Cali. “Es la unión entre todos los que hacemos carreras en Cali y el suroccidente, como Corre Pasión, Grupo Monte o K42, Pacifik Trail y Juancho Correlón”, destaca.



La partida será desde el Pascual. Los carriles de la pista se llenarán de atletas hombres y mujeres, formados cada dos metros. Cada 10 segundos partirán seis competidores a un veloz recorrido por las calles de Cali.



Para reclamara el kit, cada participante llegó con su cédula y carné de vacunación. Quien no lo tenía debía pasar a una carpa contigua instalada por la Secretaría de Salud para una prueba de antígeno. Tras una espera de 20 minutos, con resultado negativo, podía pasar por su kit.



Wilmar Jiménez y Laura Angarita, llegaron desde Bogotá. Ambos ingenieros, su noviazgo se ha fortalecido con el gusto por este deporte. “Es una alegría inmensa después de todo lo que hemos vivido durante el último tiempo volver a participar en las carreras de calle, volver a sentir el público, la gente, la entrega de kits. Sentir el atletismo como es. Es una energía muy bonita”, expresa él. Laura agrega que han estado en carreras de montaña pero ésta es la primera de calle. “Estamos muy contentos de venir a Cali, conocer la ciudad mientras corremos”. Ella hará los 10K y él los 21.



Freddy Hernán Chavarro miraba complacido su número 1386 que llevará en su pecho. “Es muy emocionante ya que no he tenido la oportunidad de correr en calle, hace tres años entré al mundo del running, pero por pandemia no he podido hacer una media maratón, he estado en carreras de montaña, el training running, me siento muy emocionado estar el domingo corriendo aquí en Cali. Con la ayuda de Dios haré los 21 kilómetros”.



Y a sus 66 años María Eugenia Cifuentes espera cosechar su medalla número 29. Empezó a competir a los 50 y hasta el 2019 participó en grupos de la Universidad del Valle. Dice que esta será la medalla de los tiempos de pandemia. “Es como tener vida, Dios le ha dado a uno alientos de revivir otra vez, dejar al lado la pandemia, hacer deporte”.



Y otro feliz atleta es José Rozo. De 54 años, ha participado de las 19 ediciones de la Media Maratón de Cali. “Nos estaba haciendo falta este tipo de actividad, veníamos practicando, haciendo carreras virtuales, pero no es lo mismo, es la emoción de la forma presencial, más divertida, acogedora, ver amigos que hace tiempo no veía”.



“Es una gran felicidad poder volver a correr, volver a las actividades físicas grupales para toda la comunidad caleña. A todos los compañeros que van a correr bienvenidos otra vez a esta actividad física que tanto nos encanta, y que podemos hacerla otra vez grupalmente”, expresó Oscar Bermeo.



El gusto por la Media Maratón une parejas y a padres y madres con sus hijos, como Edilma Pardo, que correrá los 21K con su hijo Andrés David Hernández, de 24 años. Ella expresa su felicidad del reencuentro con amigos en esta jornada deportiva.

Con medalla

Los tiempos serán medidos mediante chip o tecnología Mylaps. Al cruzar la meta, cada participante recibirá su medalla. Es la emoción de sentirla en el pecho tras el esfuerzo, la satisfacción de llegar, sin importar el puesto ni la modalidad.



El costo de inscripción es de 80.000 pesos.

El Recorrido

Todos parten desde el Pascual Guerrero. Para los 21 K el recorrido toma la calle 9 hasta la carrera 66, sigue por la Autopista Suroriental, la carrera 23, Parque Lineal Río Cali, la plazoleta Jairo Varela, el Paseo Bolívar, el Bulevar del Río, Plaza de Caicedo, calle quinta, Avenida Roosevelt, calle 9 para llegar a la Secretaría del Deporte hasta el estadio de atletismo Pedro Grajales.



El evento tendrá transmisión del canal regional Telepacífico desde las 6:30 a.m.