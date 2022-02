Regresa a Colombia el evento de golf más importante a nivel suramericano 

Luego de un año de ausencia en la programación del Korn Ferry Tour, el ASTARA GOLF CHAMPIONSHIP alista su regreso a Colombia como el campeonato golfístico más importante en Suramérica en la temporada.



Los campos del Country Club de Bogotá recibirán del 10 al 13 de febrero a un amplio grupo de figuras del golf mundial, los cuales lucharán por una bolsa de premios de 750.000 dólares.



El ASTARA GOLF CHAMPIONSHIP, llega este año a su duodécima edición, permite así el retorno de un espectáculo deportivo de primer nivel al país.



Este año, el campeonato incrementó hasta los 750.000 dólares la cifra de premios a entregar, llegando en 2023 a la histórica cifra del millón de dólares, la bolsa de premios más alta para competencias deportivas en el país.



Múltiples elementos hacen atractivo el retorno del circuito estadounidense a Colombia. Además de retomar un campeonato que se ha consolidado como una de las citas más queridas no solo por el tour sino por los propios jugadores, la posibilidad de ver en acción a las próximas figuras del golf mundial (como ya pasó en las once ediciones anteriores), y a algunas ya consolidadas, abre una posibilidad única de vivir una fiesta deportiva de alto vuelo.





Por el Country Club de Bogotá se pasearon golfistas de la talla de los estadounidenses Justin Thomas (líder del Ranking Mundial, ganador del PGA Championship y de la FedEx Cup en 2017), Jordan Spieth (ex número uno del mundo y tres veces campeón ‘Major) o Billy Horschell (ganador de la FedEx Cup en 2014), además del colombiano Camilo Villegas, cuatro veces campeón en el PGA Tour y que ocupó la cuarta posición en 2020.



El campeonato que sirvió como plataforma de lanzamiento para el bogotano Juan Sebastián Muñoz (el mejor colombiano en la actualidad en el PGA Tour y campeón en 2016) tiene por el momento confirmados en el field al antioqueño Nicolás Echavarría, el bogotano Marcelo Rozo y al aficionado Esteban Jaramillo, los dos primeros como jugadores exentos en el Korn Ferry Tour y el tercero como ganador del clasificatorio interno disputado en el club sede.



A ellos se sumarán otros golfistas nacionales en los próximos días, una vez se definan nuevas condiciones de invitación al campeonato. Asimismo, el próximo viernes 4 de febrero se jugará el Torneo Clasificatorio que entregará dos cupos más para la competencia.



Un par de años atrás, en la más reciente edición del campeonato, el chileno Guillermo Pereira embocó una espectacular águila desde 20 pies en el hoyo final para quedarse con el título, descontando un déficit de cuatro golpes y firmando 64 golpes (-7) en la ronda final. Pereira ganaría dos torneos más para obtener su paso automático al PGA Tour en 2021.