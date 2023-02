Recuperando el nivel: Tiger Woods hizo una magnífica tercera ronda en el Genesis Invitational de golf

Tras superar con grandes apuros el corte, Tiger Woods impresionó el sábado con una fabulosa tercera ronda de cuatro bajo par en el Genesis Invitational, su primer torneo en siete meses, donde el español Jon Rahm pugna por un triunfo que le devolvería el número uno mundial.



Woods, de 47 años, comenzó la jornada en el 60º puesto en el Riviera Country Club de Los Ángeles (California) y se catapultó hasta el 26º provisional con una tercera tarjeta de 67 golpes (-4) y un acumulado de 210 (-3).



El astro estadounidense llegó a situarse en el 18º lugar antes de cometer su único bogey del día en el antepenúltimo hoyo de un torneo que Rahm lideraba provisionalmente con un acumulado de -14 y dos hoyos por disputar del sábado.



Woods, que compite con las secuelas físicas de su accidente de auto de 2021, no tuvo asegurado competir este fin de semana hasta la mañana del sábado, cuando se completó la segunda ronda que un puñado de golfistas no pudo finalizar el viernes.



Tiger había flaqueado con una tarjeta de 74 golpes (+3) en la segunda ronda y llegó a estar en riesgo de una eliminación prematura, una situación que solo vivió en 35 de los 371 torneos anteriores, en un evento que hospeda anualmente junto a su fundación benéfica.



Woods había asegurado esta semana que se sentía preparado para luchar por su 82º trofeo de PGA y el sábado regresó al campo listo para restaurar su orgullo.



- Alerta de 'albatross' -

En una mañana fresca y nublada, Tiger lanzó su primer zarpazo en el hoyo inicial, el décimo, donde estrenó su casillero de birdies con un putt de 4,6 metros que sirvió de aviso a su multitud de seguidores de que algo grande se avecinaba.



El californiano, que formó grupo con el sudafricano Christiaan Bezuidenhout y el austriaco Matthias Schwab, logró su segundo birdie en el hoyo 14.



Su mejor momento llegó en el 1º, cuando su golpe de aproximamiento rozó un épico 'albatross' (doble eagle).



Woods, que se apuntó el eagle, disfrutaba de la confianza y la puntería con el putt que le faltaron el viernes y todavía logró un tercer birdie antes de tropezar con su único bogey en el antepenúltimo hoyo del día.



Tras firmar los dos últimos en par, Woods se retiró del campo aclamado por su afición.



El ganador de 15 torneos de Grand Slam, que no competía desde el Abierto Británico de julio, compite con limitaciones físicas producto del accidente automovilístico de febrero de 2021, por el que tuvo que ser operado varias veces de la pierna derecha.



Woods no ha jugado cuatro rondas de un torneo oficial desde el Masters de Augusta de abril de 2022, donde terminó en el puesto 47.



En lo alto de la tabla, el español Jon Rahm pugnaba por alargar su fulgurante inicio de temporada con un tercer título que, además de un cheque de 3,6 millones de dólares, podría brindarle de vuelta el número uno del circuito PGA.



El español, que ocupa actualmente la tercera posición del ranking, se situaba en el liderato con dos golpes de ventaja sobre los estadounidenses Max Homa y Keith Mitchell.



El estadounidense Scottie Scheffler, a quien Rahm pretende arrebatar el liderato de PGA, terminó la ronda con 70 golpes (-1) situado en el 15º lugar con un acumulado de -5.