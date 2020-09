"Quiero apoyar el talento colombiano": Orlando Duque

Alejandro Cabra Hernandez

Ha pasado un año desde que Orlando Duque conquistó los cielos y las aguas de la coqueta Bilbao con un clavado perfecto desde el emblemático puente La Salve, que puso fin a su carrera profesional, llena de éxitos, reconocimientos, récords, medallas y casi todos los objetos representativos a los que un deportista puede aspirar.



Casi, porque al caleño de ya 46 años le quedó haciendo falta una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, que no obtuvo por una sola razón: los clavados de gran altura no hacen parte del programa olímpico.



Ahora, desde la otra orilla, Duque confiesa que se esmerará para que algún día un colombiano pueda conseguir eso que a él le faltó.



Actualmente hace parte del comité técnico de la Federación Internacional de Natación (FINA) y asegura estar trabajando para que su modalidad, en algún momento, sea tenida en cuenta por el Comité Olímpico Internacional.



“Que yo me haya retirado no significa que este deporte se acabe en Colombia, porque hay mucho talento”, afirma Duque con una sonrisa escondida tras su tapabocas, dejando percibir la chispa aún intacta del muchacho que se fue de Colombia para hacer historia en los clavados desde 1999, año en el que comenzó a competir en la serie RedBull Cliff Diving, que conquistó en once oportunidades.



Porque el retiro de los trampolines no frenó la capacidad de soñar de Orlando, que justamente este jueves acudió al lanzamiento de uno de sus nuevos proyectos: la apertura de la sede del gimnasio Pilates Functional en el Aguacatal, oeste de Cali.



La alianza se hizo entre el prestigioso centro deportivo y el Grupo B&D, al que pertenece el caleño.



En diálogo con El País, la leyenda de los clavados habló sobre esta iniciativa y sobre un proyecto que suena a sueño cumplido, no solo para él, sino para toda Colombia: ser el entrenador de la selección de clavados y llevarla a la máxima altura posible.



¿Qué nos puede decir de este nuevo proyecto con Pilates Functional?

​

La idea de este proyecto es apoyar a las personas que durante la pandemia tuvieron un paro forzado tanto en lo físico como en lo mental. La idea del gimnasio es darles bienestar a esas personas cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos ubicados en una zona campestre con mucho espacio.



Además de eso está el tema de retomar los procesos de trabajo con los deportistas de alto rendimiento que tengo a cargo, eso es muy importante porque con tantos meses frenados, corrían el riesgo de perder nivel.



¿Cuáles son los deportistas que tiene a cargo?

​

Lo que pasa es que en este momento estoy negociando ser el entrenador de la Selección Colombia de clavados de altura. En este 2020 todo se canceló, pero el próximo año vamos a tener posiblemente siete cupos para la Copa del Mundo, y la idea mía es llevar un equipo en un gran nivel de competencia.



¿Qué representa para usted tener esa responsabilidad?

​

Este es un proceso interesante, porque yo, al vivir en el exterior, nunca tuve un entrenador acá en Colombia. Pero ahora mismo estoy en el trabajo de hablar con la Federación de Natación y con el Ministerio del Deporte. Nosotros somos potencia en los clavados de altura y la idea es que eso no se acabe. En los Campeonatos Mundiales hemos logrado muy buenos resultados y la idea es apoyar ese talento colombiano.



¿Cuáles son esos deportistas que se están perfilando?

​

En mujeres tenemos a María Paula Quintero e Isabel Pérez. Y en hombres están Cristian Arayón, Miguel García, Samuel Mejía, Steven Caicedo, Hárold Ibarra y Víctor Ortega. Esos cupos de los que hablé siempre los hemos tenido, pero los hemos perdido por no tener algo estructurado. Ahora que me retiré, es más fácil trabajar para llenar esos cupos.



¿Están dadas las condiciones para que en Colombia haya más campeones de saltos de altura?

​

En Colombia todos entrenamos con las mismas condiciones, en las piscinas, pero ahora la diferencia entre estar acá y en otra parte es que se cuenta con Orlando Duque. En este momento yo voy a la piscina y ayudo a los muchachos porque el nivel no lo pueden perder. Si logramos estructurar el programa, nos vamos a volver muy competitivos.



Un año después del retiro de las competencias, ¿qué es lo que más extraña?



La competencia. Yo soy un competidor desde hace treinta años, me fascina eso. Sin embargo, tengo la satisfacción de haber logrado todo lo que me propuse.



¿Cuáles fueron sus mayores alegrías deportivas?

​

Yo tengo trece títulos mundiales, y entre los que más recuerdo, me emociona mucho el primero que conseguí, en el año 2000. Fue allí donde uno de mis saltos fue calificado con diez puntos por los siete jueces. Quedó registrado en los Guinness Records como el salto perfecto.



¿Cómo fue la experiencia de saltar en el Amazonas y en la Antártida?



Son dos polos opuestos. En Amazonas todo te quiere picar, hay que moverse en lancha y estábamos a nueve horas de Leticia. Fue un reto. Pero la Antártida fue otra cosa. Nos fuimos en una expedición de la Armada y no fue fácil encontrar el iceberg para lanzarme. Fue el salto más difícil de mi carrera.



¿Sintió miedo?

​

Claro que sí. Es normal tener miedo, pero yo sabía a lo que me estaba enfrentando y tenía el apoyo de la Armada. Gracias a eso me convertí en el primer hombre en saltar en todos los continentes y el primero en hacerlo desde más de 20 metros en la Antártida.