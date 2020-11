¡Puro corazón! El Team Cali sale desde esta noche por el título de la Liga de Baloncesto 

Daniel Molina Durango

Luego de mes y medio de emociones, grandes partidos, las mejores cestas y los mejores jugadores del continente americano en acción, la Liga de Baloncesto Profesional llega a la tan esperada final con los dos mejores equipos de la temporada: Team Cali Puro Corazón por los locales y Titanes por Barranquilla.



La final se jugará al mejor de cinco partidos y empezará este miércoles 18 con el primer juego; el segundo será el jueves 19, el tercer juego será el sábado 20, y en caso de ser necesario los juegos 4 y 5 serán el domingo 21 y martes 23.



“Esta semifinal fue muy dura y muy estresante, los equipos y jugadores son de muy buen nivel y esto la hizo más interesante. A lo largo del torneo hemos tenido varios problemas, como por ejemplo la última lesión del base titular Juan Cantero, pero ahora es momento de festejar la victoria y de enfocarnos en la estrategia para jugar contra Titanes, que es un gran equipo, pero el objetivo es tratar de poner nuevamente al Team Cali como campeón”, manifestó Fernando ‘Tulo’ Rivero, técnico del equipo local.

El Team Cali Puro Corazón llega a la final con 25 puntos, 10 partidos ganados y 5 derrotas. Por su parte, Titanes llegó con 29 puntos, 14 victorias y 1 derrota.



“Pasar a la final es un premio merecido por el esfuerzo de los muchachos y la directiva, Dios quiera que sigamos por esa misma senda. Cualquiera de dos equipos puede disputar la final muy competitivamente. Todo ha sido positivo, este experimento de la ‘Burbuja del Baloncesto’ es para copiar, la organización es impecable y no hemos tenido casos de covid”, aseguró Tomás Díaz, coach de Titanes.



De resaltar la actuación de Michael Jackson en el partido contra Búcaros que le valió la clasificación al Team Cali, con 26 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, pese a la difícil situación que está pasando San Andrés, su región de origen.



“Le doy gracias a Dios por estar aquí, no fue fácil para mi salir a jugar con la difícil situación que están pasando las islas de San Andrés por el huracán; pido oración para las islas y le doy gracias a mi equipo porque no me han dejado abandonado”, declaró el sanandresano con la voz quebrada por el llanto.



La Alcaldía de Cali y la Secretaría del Deporte y la Recreación, han sido los anfitriones de la Liga de Baloncesto Profesional, evento que apertura la reactivación de grandes eventos en Cali Ciudad Deportiva y que promete quedar consignada en la historia del deporte del país y del continente americano.