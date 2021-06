"Por Nosotros", la canción oficial de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021

Juan Carlos Pamo

Llegó el día esperado, después de cumplir con todas las fases previas y recibir el concepto del jurado y el público, los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 ya tienen canción oficial y desde ahora su ritmo, su coro y el sabor musical joven y del pacífico se tomarán la más grande fiesta deportiva para la juventud del continente.



La organización del concurso recibió 25 propuestas desde todos los rincones de Colombia, todas muy originales, creativas y con un nexo especial con los Juegos, con identidad vallecaucana y del pacífico, destacando los valores del deporte.



Uno de los ítems que se valoró fue el coro que contenía la canción, pegajoso, corto, de fácil recordación y que se identifique con el espíritu joven de los Juegos.



En el auditorio José Fernando Arroyo de la Escuela Nacional del Deporte se llevó a cabo la ceremonia de calificación y selección de la canción oficial de los I Juegos Panamericanos Junior Cali–Valle 2021.



El jurado escuchó, una a una, las cinco propuestas finalistas:

Unidos en una bandera -David Bravo

Vamos a ganar-Camilo Buitrago

Hey Pana-Jhon Yepes

Por nosotros- Hendrix Hinestroza (ganador)

Mi pueblo- César Arévalo



Cada jurado recibió su respectivo formato por cada participante, para calificar de uno a cinco según su criterio los ítems referidos en los términos del concurso.



Después de escuchar las propuestas, seleccionar las cinco finalistas y tomar una decisión definitiva, el jurado calificador determinó que la canción ganadora es “Por Nosotros”, la propuesta de Hendrix Hinestroza.



El artista se mostró muy emocionado al conocer el fallo: “Estoy sin palabras, no me esperaba esto, ni que fuera mi cumpleaños, este es un sueño que quería cumplir, haber quedado seleccionado y ser la voz de los Juegos, la verdad es un gran honor para mí. Quiero agradecerle a mi abuela que en paz descanse y que añoraba muchísimo esto y a Dios. Creo que la verdad no tengo sino palabras de agradecimiento, muchísimas gracias a toda la gente que ha creído en mí y que ha escuchado mis canciones, espero seguir siendo un portador de paz y amor para toda la juventud”.



El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, se mostró complacido con el proceso, el papel de los jurados y la calidad de los trabajos: “Sólo me queda felicitarlos, ha sido un gran proceso, felicitaciones al jurado y sobre todo a los participantes, gracias por hacer parte de esta linda fiesta. La canción tiene un tremendo ritmo, estoy seguro que los jóvenes la van a disfrutar. Gracias a todos y una gran felicitación al artista ganador, un gran trabajo”.



"La verdad es que estamos muy contentos. La respuesta de jóvenes talentos con este concurso fue espectacular y para el jurado compuesto por grandes artistas de Colombia no fue fácil tomar la decisión. Finalmente, tenemos un merecido ganador, de una extraordinaria voz, de mucho ritmo, que sin duda con su canción “Por Nosotros”, hará bailar a todo el continente en los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 en noviembre próximo", señaló el presidente de Panam Sports y jurado de este concurso, Neven Ilic.



José Luís Echeverry, director de los Juegos, destacó la cantidad y calidad de los trabajos presentados: “Muy contentos por la gran participación, hemos recibido 25 trabajos, todos muy importantes propios de nuestra tierra, gracias a los participantes, felicito al ganador Hendrix Hinestroza por ese gran trabajo, en el jurado nos gustó mucho su propuesta y creo que estamos de acuerdo en que es el trabajo que se destacó en este concurso”.



Para Alex Torres, vocalista del Grupo Niche, fue muy llamativo escuchar la fusión entre ritmos actuales y nuestro folclor: “Se notó que los jóvenes investigan nuestras raíces musicales a pesar de la influencia de muchos ritmos modernos. Esta canción tiene una fusión de ritmos de actualidad y la chirimía chocoana, eso es muy innovador, es muy coherente con la marca Juegos y tiene un ritmo supremamente alegre, con un coro muy fácil de asimilar, creo que le llegará a todo el mundo y todos lo van a cantar. Como integrante del Grupo Niche me siento muy complacido de participar en estos eventos que destacan la vallecaucanidad, nos vamos a gozar los Juegos de comienzo a fin”.

El siguiente paso será hacer la grabación profesional de la canción y lanzar el videoclip oficial.