Playoff de la NBA: Boston Celtics barrieron a los Brooklyn Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving

Los Boston Celtics derrotaron este lunes 116-112 a los Brooklyn Nets y despidieron con una humillante barrida 4-0 al equipo de Kevin Durant y Kyrie Irving en la primera ronda de los playoffs de la NBA.



Los Nets, uno de los grandes candidatos al título al inicio de temporada, son la única franquicia que no ha ganado un solo partido en esta primera ronda.



Durant tuvo su mejor actuación en esta serie de la Conferencia Este con 39 puntos y 9 asistencias pero cometió varios errores clave en el último minuto.



Los Celtics, primer equipo en avanzar a semifinales de conferencia, volvieron a apoyarse en el talento de sus jóvenes figuras Jayson Tatum (29 puntos) y Jaylen Brown (22).



"Fue un partido de ida y vuelta pero creímos en nosotros. Nosotros vamos partido a partido", dijo Tatum, tres veces All-Star a sus 24 años.



En la segunda ronda, Boston enfrentará a los Chicago Bulls o los Milwaukee Bucks, vigentes campeones y dominadores de esta serie por 3-1.



Los Celtics demostraron de nuevo que son el equipo más en forma de la NBA, con una defensa asfixiante y un Tatum que se está consolidando como una superestrella de la liga.



Aun con el alero expulsado por personales a falta de dos minutos, Boston liquidó la serie de la mano de su socio Jaylen Brown, Marcus Smart (20 puntos y 11 asistencias) y el dominicano Al Horford (13 puntos).



Los Celtics, que tuvieron un mediocre inicio de temporada, vuelan ahora con solo seis derrotas en los últimos 42 partidos.



"Teníamos un entrenador nuevo, lesiones y covid, pero solo era cuestión de tiempo. En enero tuvimos el equipo completo y ya no miramos hacia atrás", señaló Tatum.



Brooklyn no tuvo suficiente con un Durant de vuelta a su nivel, tras su desdibujada actuación del sábado con apenas 11 tiros de campo (16 puntos).



Kyrie Irving, por su lado, no ha vuelto a brillar desde los 46 puntos del primer juego y este lunes se quedó en 20 tantos y 5 asistencias.



Los secundarios de los Nets estuvieron o bien desaparecidos o fallando hasta niveles de récord.



El joven pívot Nic Claxton erró sus 10 primeros tiros libres del juego. Hasta ahora la peor marca de este tipo en playoffs la tenía Shaquille O'Neal con 8 tiros libres fallados al inicio de un partido en 2006.



Claxton terminó con 1/11 desde la línea de personal y 13 puntos.



Los Nets tuvieron su última oportunidad cuando Tatum cometió una falta en ataque sobre Goran Dragic con la que tuvo que irse al banquillo a falta de 2 minutos y 48 segundos.



Durant e Irving comandaron a Brooklyn hasta entrar en el último minuto con solo un punto de desventaja (109-108).



Pero Durant erró un tiro libre clave a falta de 22 segundos y luego un lanzamiento triple que puso en bandeja la victoria de Boston.



- Fracaso en Brooklyn -

Esta eliminación por la vía rápida culmina una desastrosa temporada para el ambicioso proyecto de los Nets.



Brooklyn ya naufragó en la fase regular terminando en la séptima posición del Este pese a contar con el 'Big 3' más temible de la liga en Durant, Irving y James Harden.



Pero Irving apenas jugó 29 de los 82 partidos debido a su negativa a vacunarse contra el coronavirus y Durant se perdió 27 juegos por lesiones.



James Harden, por su lado, fue enviado en febrero a los Philadelphia 76ers en un megatraspaso cuyo principal retorno era Ben Simmons, quien no ha llegado a ponerse el uniforme de los Nets.



El base australiano, uno de los mejores jugadores defensivos, no ha disputado un solo minuto en esta temporada.



Primero se negó a jugar más con los Sixers, demandando el traspaso a otra franquicia al sentirse culpabilizado del anterior fracaso en playoffs.



Una vez en Brooklyn, Simmons tampoco ha pisado la cancha aquejado de problemas de salud mental y dolores de espalda.



El base se había incorporado en los últimos días a los entrenamientos de los Nets y el técnico Steve Nash se mostró esperanzado en que pudiera reforzar al equipo este lunes, pero el australiano ni siquiera estuvo apoyando desde el banquillo.



La jornada de playoffs del lunes también ofrecía los duelos entre los Philadelphia 76ers y los Toronto Raptors y entre los Dallas Mavericks y los Utah Jazz.