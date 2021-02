Pares para Marcelo Rozo en el inicio del Puerto Rico Open del PGA Tour

Francisco Henao

El Puerto Rico Open del PGA Tour en Río Grande (Puerto Rico), campeonato alterno de la temporada regular 2020-2021, comenzó este jueves con un día complicado para el colombiano Marcelo Rozo.



Comenzando sobre el medio día, desde el hoyo 10, el bogotano consiguió firmar tres 'birdies' en los hoyos 11, 15 y 18 que lo tenían con tres golpes bajo par al término de la ida.



Sin embargo, en la vuelta la situación cambió para Rozo quien tuvo tres 'bogeys' en el hoyo 1, 3 y 5 por lo que terminó con una tarjeta de 72 golpes igualando el par en el puesto T69.



Después de no superar el corte en el Lecom Suncast Classic del Korn Ferry Tour la semana pasada, su participación en este certamen supone un gran reto profesional para Marcelo quien con esta suma tres veces en el PGA Tour. Su clasificación la logró en el PRGA Golf Championship con uno de los dos cupos que otorgaba la competición selectiva.



Fue ante el argentino Alejandro Tosti que tuvo que luchar en el 'playoff' en aquella oportunidad para lograr el puesto como extranjero al Puerto Rico Open que reparte 3 millones de dólares.



En las anteriores oportunidades de Rozo en el PGA Tour fue puesto 90 del RBC Canadian Open del 2015 con dos golpes por encima del par y en el Puerto Rico Open del 2017 no logró superar el corte.



De momento, en la clasificación general, el líder es el estadounidense Tommy Gainey con 7 golpes bajo par seguido por su compatriota Robert Garrigus (-6) y el local Rafael Campos (-6).



Nueve 'birdies' y dos 'bogeys' fue el resumen de desempeño este jueves de Gainey, quien tiene en su registro una victoria en el PGA Tour, en el McGladrey Classic de 2012, y su más reciente triunfo lo consiguió en The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay del Korn Ferry Tour, en el cual ha ganado otras dos veces. Esta es una buena oportunidad para él de extender su tarjeta en el máximo circuito internacional por los próximos dos años.



Este viernes Marcelo Rozo iniciará su ronda desde las 7:06 a.m. (hora colombiana) en el 'Tee' 1 junto a los estadounidenses Rob Oppenheim y Ryan Brehm.