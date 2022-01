¡No es la primera vez!: La seguridad del Rally Dakar y su largo historial de amenazas 

Desde su primera edición en 1979, el Rally Dakar ha tenido que enfrentarse a amenazas contra su seguridad, como antes de la salida de esta edición 2022 en Arabia Saudita: un piloto francés resultó herido por una explosión en su vehículo, lo que llevó a la fiscalía nacional antiterrorista francesa a abrir una investigación en París.



De 1979 a 2007, el rally se disputaba tradicionalmente entre Europa y el norte de África, antes de mudarse a Sudamérica para escapar de la amenaza terrorista ligada a los conflictos armados en el continente africano.



Dos personas murieron en ese contexto. En 1991, Charles Cabannes, un piloto francés de un camión de asistencia Citroën, murió por una bala en Mali, durante la 9ª etapa entre Tilia y Gao. Su muerte parecía directamente relacionada con el conflicto que enfrentaba al ejército maliense con los tuaregs, pero los autores del crimen no fueron identificados. Las dos etapas siguiente, hasta Nema, fueron suspendidas.



En 1996, entre Foum El Hassam y Smara (Marruecos), Laurent Gueguen murió en la explosión de una mina colocada por el ejército marroquí y que destruyó su camión Mercedes durante el paso por una zona en disputa entre Marruecos y el Frente Polisario.



Otras ediciones del célebre rally también tuvieron amenazas referentes a la seguridad:



. 1992: la edición que unió París con Ciudad del Cabo (Sudáfrica) se vio amenaza por rebeldes del Chad. Los organizadores neutralizaron la séptima etapa, NGuigmi-N'Djamena.



. 1993: fue la última edición en la que el rally pasó por Argelia, que se consideró un lugar demasiado peligroso por las amenazas islamistas.



. 1997: tras disputas entre tribus tuaregs que provocaron dos muertos, los organizadores modificaron el recorrido por Níger. La sexta etapa, inicialmente prevista entre Gao y Tahoua, terminó en Menaka y el rally llegó a Agadez sin incidentes.



. 2000: la edición entre Dakar y El Cairo se vio amenazada por un atentado terrorista. Los organizadores cancelaron cuatro etapas y suspenden la carrera en Niamey durante cinco días, para organizar un puente aéreo entre Níger y Libia mediante aviones Antonov 124.



. 2004: dos etapas fueron canceladas en Mali. Los autos llegaron en convoy a Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) y los pilotos de motos fueron trasladados por vía aérea.



. 2007: amenazas del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) argelino, convertido en Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), obliga a los organizadores a cancelar dos etapas en Mali, entre Nema y Tombuctú, y a reemplazarlas por un insípido recorrido alrededor de Nema.



. 2008: la 30ª edición entre Lisboa y Dakar es cancelada en la víspera de su salida, una decisión histórica para el rally, debido a "amenazas directas lanzadas contra la carrera por movimientos terroristas".



Tras la intensificación de las amenazas, sobre todo por parte de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), el gobierno francés recomienda firmemente a Amaury Sport Organisation (ASO) que el rally no pase por Mauritania.



. 2022: tras una década en Sudamérica (2009-2019), el Dakar se instala desde 2020 en Arabia Saudita. No se habían producido amenazas para la seguridad hasta la explosión de un vehículo ocupado por cinco franceses, entre ellos el piloto Philippe Bouton (61 años), repatriado a Francia tras ser gravemente herido en las piernas y haber sido operado en Arabia Saudita.