Nicolás Robledo: “Fue un orgullo lucir la bandera del Valle en el Rally Dakar”

El Rally Dakar es considerado uno de los eventos en el mundo de mayor exigencia en los deportes a motor por sus condiciones topográficas y climatológicas.



Este año, la prueba se disputó en el desierto de Arabía Saudí y allí un colombiano hizo historia para el país.



Se trata de Nicolás Robledo, un piloto antioqueño que desde hace unas temporadas representa los colores rojo y blanco del Valle del Cauca en competencias nacionales y que en este Dakar puso a ondear la bandera del departamento al ubicarse en el Top-10 en la categoría de cuatrimotos.



Fueron 96 horas, 28 minutos y 28 segundos el tiempo que el piloto estuvo encima de su vehículo durante el arduo recorrido en el que superó cada adversidad para ubicarse en el séptimo lugar de la competencia mundial.



Robledo terminó por primera vez para Colombia entre los 10 primeros en la prestigiosa competencia ratificando su buen momento como medallista de los Juegos Nacionales de Mar y Playa en el Golfo de Morrosquillo.



Robledo, que compitió por sexta vez en esta aventura, fue uno de los cuatro colombianos que participaron en este Rally Dakar 2022, junto a Mateo Moreno y Javier Vélez, en la categoría de autos T3, prototipos ligeros, y Giordano Pacheco, en motos, quien debió abandonar.



¿Cómo califica esta experiencia en el Rally Dakar?

Esta experiencia nueva fue realmente increíble. Estuvimos con un equipo netamente colombiano, como debe ser y similar a como son las otras escuadras que compiten en esta prueba. Tuvimos algunas dificultades en algunas etapas, pero supimos llegar a la meta en cada jornada y abrimos una nueva página en el deporte colombiano, y vamos paso a paso con la idea de consolidar este grupo de trabajo. Este resultado es fruto del trabajo bien planificado.



Ser Top-10 en cuatrimotos fue un hecho sin precedentes...

Sí, es la verdad. Nunca un colombiano había terminado tan arriba en cualquier categoría del Dakar. No era fácil, era un sueño y por fortuna lo logramos. Estamos felices y es abrir una puerta para que otros colombianos se motiven a practicar este deporte y tengan el apoyo que se necesita.



¿Cómo es una jornada del Dakar?

Uno se levanta tipo 4:00 de la mañana, dos horas antes del inicio de la etapa, va a desayunar, luego realiza la llamada a la familia. Posteriormente uno se viste con el uniforme de competencia para la etapa, que por lo general son tres horas de enlace, de allí ya se parte desde el punto de salida en una jornada que normalmente dura entre siete u ocho horas, y luego nuevamente tres horas del enlace de regreso hasta el sitio de hospedaje. En conclusión, son días de 14 o 15 horas de actividad.



¿Hubo alguna etapa donde haya sentido el rigor del clima o del propio desierto?

La verdad es que en Arabia hace mucho frío en esta época, por eso corremos en esta parte del año para no sufrir las consecuencias del verano. La etapa 10 y 11 sí fueron muy calientes, el resto de las jornadas fueron muy frías y eso favorece porque las dunas (acumulación de arena en el desierto) están muy duras y es más fácil sobrepasarlas.



¿Es muy diferente un Dakar en Suramérica al que se corre ahora en Arabia?

Es muy distinto por dos elementos. Uno es el clima, en Arabia es diferente al que se vivió en Suramérica en los años pasados cuando se corrió allí, y el otro elemento es el público. Hace falta la gente con su apoyo y entusiasmos que siempre nos alentaba.



¿Cómo se financia la participación de un piloto en el Rally?

Este Dakar se financia con recursos de patrocinadores. Toca darles las gracias al Ministerio del Deporte, Fedemotos, Yokomotor, Equipo Colombia, ADT Motowear, CRC Automotriz, Indervalle, entre otros, que han creído en este proyecto deportivo.



Después de competir en su sexto Rally, ¿quiere asistir a un séptimo?

Es una pregunta que todo el mundo me hace y, para ser honesto, las ganas no se detienen. Esto se vuelve en una adicción, en una enfermedad y con ganas de demostrar que se pueden hacer cosas importantes en el Dakar. Esperemos que se pueda competir el año que viene.



¿El Dakar se ha vuelto más seguro en todos los aspectos?

Sí, la organización por fortuna ha estado más pendiente. Infortunadamente en la última jornada hubo un choque y falleció un mecánico que iba con uno de los equipos. En carrera vamos protegidos con elementos tecnológicos que dan seguridad.



¿Cuánto vale la cuatrimoto con la que usted compite?

Esta moto en el mercado colombiano vale 100 millones de pesos. Obviamente toca hacerle adecuaciones poder correr el Dakar.



¿Por qué un piloto antioqueño es apoyado por el Valle?

Porque así es la vida (risas...) Corrí en los Juegos Nacionales de Mar y Playa representando al Valle del Cauca en las pruebas de motonáutica y gracias a los directivos de Indervalle y a la gobernadora, Clara Luz Roldán, que vieron mi potencial deportivo, me acogieron. Vengo de darle el bicampeonato al Valle en los Nacionales de Mar y Playa y teníamos ahora el compromiso de lucir la bandera del departamento en el Dakar y fue un orgullo.



¿La idea es seguir representando al Valle?

Esa es la idea. Estaremos representado al departamento en pruebas de motonáutica y en rallys. Me acogieron como mi familia, es mi casa y allí me quedo.



¿Qué otros compromisos tendrán en 2022?

El 13 de febrero estaremos viajando a la Argentina para correr un rally que en el papel es una prueba que reemplazará el espacio que dejó el Dakar en Suramérica.