Mundo del golf acompaña a Camilo Villegas tras la muerte de su hija

El mundo del deporte se solidariza con Camilo Villegas y su esposa María Ochoa, tras conocerse la muerte de su hija Mía Villegas Ochoa, de 22 meses de edad.



El pasado mes, en la previa del Korn Ferry Challenge at TPC Sawgrass, último torneo que ha disputado, Camilo reveló, entre lágrimas, que pasaba por un momento difícil debido al estado de salud de la pequeña, quien había sido diagnosticada con un tumor cerebral y otros más pequeños en la columna vertebral, razón por la que fue sometida a varias cirugías y a quimioterapia.

“Han sido meses muy duros. Mi esposa ha sido un apoyo increíble y fue quien me dijo que viniera a jugar golf. La situación con Mía no ha sido fácil pero ella ha luchado por su vida y ver cómo lo hace ha sido una motivación para toda la familia. Realmente no sé dónde está mi cabeza pero sé dónde está mi corazón”, dijo en ese momento el jugador antioqueño. “No hablo para que sientan pena, lo hago para que la gente sepa y nos manden buena energía”, agregó.



Desde varios sectores, Camilo y su esposa han recibido apoyo.



“Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de Mía, hija de nuestro golfista Camilo Villegas. Mucha fortaleza para él y toda su familia en este difícil momento”, escribió en Twitter el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, quien prosiguió: “Acompaño de todo corazón a Camilo Villegas y su familia en este momento! Dios bendiga y llene de fortaleza su hogar. La energía del deporte colombiano los rodea!!”.



La Federación Colombiana de Golf también brindó su apoyo al paisa, el más importante del país en la historia de este deporte, en el que suma cuatro torneos en el PGA Tour.



“La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Golf, así como todo su equipo administrativo, y mancomunadamente el golf colombiano, expresamos una voz de aliento a la familia Villegas Ochoa en este duro momento. ¡Que en paz descanse la pequeña Mía, campeona de la vida!”.