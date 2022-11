"Nos merecemos este título", declaró en rueda de prensa el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP por primera vez en su carrera, este domingo en Valencia (España).



Acabas de ganar tu primer título en la categoría reina, ¿cómo te sientes?



"Estoy muy, muy feliz, puesto que la peor carrera del calendario tuvo un sabor muy especial. Cuando crucé la línea de meta, vi el cartel en el que estaba escrito 'Campeón del Mundo' y a partir de ahí todo fue más ligero, más agradable. Todo fue increíble. No fue fácil porque en una lucha con Fabio (Quartararo) perdí una aleta en mi moto y se convirtió en una pesadilla (...) Fue muy, muy duro, muy difícil. La carrera parecía interminable, pero estoy muy orgulloso de mi equipo, de mí mismo por lo que hicimos, es increíble".



En el Gran Premio de Alemania en junio, tenías una desventaja de 91 puntos sobre Fabio Quartararo, entonces líder sólido en el campeonato. ¿Te hubieras imaginado una remontada así?



"Ya no creí que podía ganar este campeonato durante media hora, una hora, después de la carrera en Sachsenring (y su retiro en el GP de Alemania). Pero una vez que pasó ese momento, yo sabía que todavía había una oportunidad de ser campeón mundial. El trabajo que hemos hecho este año es increíble. Tuvimos unos resultados increíbles en la segunda parte del año. Tratamos de analizar todo, lo que necesitaba mejorar, por qué estaba cayendo, por qué estaba cometiendo tantos errores... Y a partir de ahí empezamos a hacer algo increíble. ¡Estoy muy feliz, nos merecemos este título!".



Ducati esperó quince años para volver a ver coronado a uno de sus pilotos. También eres el primer piloto italiano en ganar con una motocicleta italiana en 50 años. ¿Sentiste alguna presión?



"Fue una victoria increíble. Sentí ese peso sobre mis hombros para devolverle este título a Ducati, a Italia, y no fue fácil. Pero hablé con Vale (Valentino Rossi) y me dijo ayer (sábado): "Debes estar orgulloso de tener esta posibilidad, nadie puede tener las mismas sensaciones, pues sí, sientes presión, ansiedad, miedo, pero tienes que estar orgulloso de eso, tienes que estar feliz de tenerlo e intenta disfrutarlo".