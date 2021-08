Moisés Fuentes ganó plata y sigue escribiendo historia para Colombia en los Juegos Paralímpicos

El Para nadador santandereano fue segundo en la prueba de los 100 metros pecho clase SB4, logrando la cuarta medalla de plata para Colombia en Tokio 2020 y su cuarta medalla consecutiva en cuatro Juegos Paralímpicos.



Además, Fuentes mejoró su tiempo personal, pues hizo 1:35.86, imponiendo récord nacional.



En la misma prueba, Miguel Ángel Rincón obtuvo diploma Paralímpico, ubicándose en la séptima posición con un tiempo de 1:46:74.

No hay duda de que Moisés Fuentes es uno de los atletas más experimentados de la delegación colombiana en Tokio 2020. En su palmarés ya cuenta seis Juegos Paralímpicos consecutivos. El primero en el que participó fue en Sídney 2000, donde alcanzó el séptimo puesto de la competencia. Cuatro años después, en Atenas, mejoró su posición y terminó en el quinto lugar.



Dos competencias que le dieron la experiencia necesaria para poder subirse al podio en Beijing 2008, cuando finalizó en el tercer puesto de los 100 metros Braza. Una posición que mejoró en Londres 2012 cuando volvió al podio paralímpico, en la misma prueba, pero esta vez colgándose una plata. Cuatro años más tarde repetiría el bronce en Río 2016.



Pero sumadas a las tres medallas paralímpicas, en su vitrina se cuentan un oro, dos platas y un bronce de los mundiales de paranatación. Además, de 18 preseas Parapanamericanas.



Una exitosa carrera que comenzó en 1995, cuando comenzó a practicar natación. Sin embargo, no fue el primer acercamiento que tuvo con el paralimpismo, pues un año ante practico baloncesto en silla de ruedas, aunque no lo logró cautivar.



Sin embargo, tres años antes de encontrar el motivo por el cual encaminar su vida, pasó uno de los momentos más complejos de su vida. Un disparo le afectó la médula espinal y le produjo paraplejia.



Superar ese momento ni fue fácil, pero lo consiguió. A partir de allí, trazó nuevas metas para su vida y las ha ido cumpliendo poco a poco. Entre ellas, convertirse en un profesional. Objetivo que alcanzó en 2003 cuando se graduó como Contador Público.