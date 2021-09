Mindeporte entregará incentivos a campeones de los Juegos Intercolegiados en el Valle

El Ministerio del Deporte entregará, desde el miércoles 29 de septiembre y hasta el viernes 1 de octubre, los incentivos y reconocimientos a los campeones de los Juegos Intercolegiados Nacionales, en las vigencias 2019 y 2020, del departamento de Valle del Cauca.



El evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Nacional del Deporte, en Cali. El miércoles, el horario de atención será de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. El jueves y viernes se hará de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.



Un total de 53 deportistas que obtuvieron la medalla de oro en la vigencia 2019 recibirán como incentivo tecnológico computadores portátiles y cinco instituciones educativas, los kits de implementación deportiva.



De igual manera, se entregarán 249 reconocimientos a los campeones de la fase departamental y final nacional 2020, y 123 medallas de oro, plata y bronce para quienes se subieron al podio en dicha edición, que se debió hacer virtual por pandemia.



La próxima semana, Mindeporte visitará los departamentos de Córdoba (4 y 5 de octubre) y Cundinamarca (6 y 7). Luego vendrán Meta, Boyacá, Casanare y Caquetá.



Los Juegos Intercolegiados Nacionales se encuentran en su fase de inscripciones. Los interesados deben consultar con su ente deportivo municipal la fecha de cierre para su municipio, antes de realizar el proceso en la página web del Ministerio del Deporte, www.mindeporte.gov.co.



En esta edición las medidas de autocuidado y los protocolos de bioseguridad están garantizados, pues el virus no se ha ido y entre todos nos cuidarnos.