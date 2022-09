Millonarios sufrió, pero se metió en la final de la Copa Betplay 2022

Un verdadero partido de semifinal se vivió este miércoles en el estadio El Campín de Bogotá, donde Medellín puso a sufrir a Millonarios en el primer tiempo y le igualó la serie que ganaba de forma cómoda el cuadro embajador.



La ventaja 2-0 con la que terminaron los primeros 45 minutos y el hombre de más del poderoso, no fueron aprovechados en la segunda parte y al final terminó celebrado el cuadro embajador, que se vuelve a meter en una final de Copa.



La primera anotación del compromiso llegó en los pies de Diber Cambindo, a los 29 minutos, después de una gran acción en el borde del área, donde se voltea y deja sin opción al portero Álvaro Montero, que tuvo que sacarla de la portería.



A los 37 minutos llegó la segunda anotación del poderoso con Luciano Pons, que volvió a desnudar las fallas defensivas del cuadro embajador y logró igualar la serie, que ganaban los dirigidos por Alberto Gamero tras el 2-0 en el partido de ida en Medellín.



Para completar el mal primer tiempo de los albiazules, Juan Carlos Pereira se salió de la ropa antes de finalizar los primero 45 minutos tras una falta de Pons y reaccionó de manera aireada, por lo que el juez del compromiso le sacó la cartulina roja.



Para la segunda mitad, con un hombre de menos, Millonarios aguantó los primeros minutos, esperó la propuesta del Medellín y se decidió a atacar con sus hombres claves, donde Daniel Ruiz tuvo gran protagonismo en la definición de la serie.



El volante bogotano creó una falta al borde del área, que después de un sutil toque a David Silva, tras el cobro, terminó al fondo de la portería de Andrés Mosquera, para que el capitán azul celebrara la primera anotación para los locales.



El mismo Ruiz, tras un cobro de tiro libre a los 85 minutos desde el costado derecho, la embocó nuevamente en el arco de Mosquera, para igualar el partido en Bogotá y sentenciar la serie, al ponerse nuevamente al frente con diferencia de dos goles.



Aunque Medellín lo intentó, para la segunda mitad, con un hombre de más, no logró aguantar el ritmo del primer tiempo y quedó fuera de la competición.



Millonarios ahora espera su rival en la final de la serie que jugarán el próximo 14 de septiembre entre Unión Magdalena y Junior, que hasta ahora la gana el ciclón.