Merizalde es sólido líder en la II Parada de la Gira Nacional del Club Farallones 

Daniel Molina Durango

Distinto a lo vivido el jueves con llovizna para los primeros turnos del día, este viernes el clima se comportó de la mejor manera para contar con un ambiente agradable durante toda la jornada en esta II Parada de la Gira Nacional SIESA Mid-Amateur de Hándicaps Bajos en el Club Farallones de Cali.



Lo que sí se mantuvo fue el dominio de Manuel José Merizalde (El Rincón) en la Primera Categoría con dos rondas bajo par con las cuales le saca 12 golpes a su más cercano perseguidor, Santiago Caicedo (CC Cali).



'Cachorro' Merizalde se anotó un 68 (-5) este viernes gracias a un 'eagle' en el hoyo 8, cuatro 'birdies' en el 5, 10, 11 y 16, así como un solo 'bogey' en el hoyo 14.



Por su parte, Caicedo le sacó la segunda posición a Carlos Rodríguez (Farallones) —que hizo 75 golpes y ahora es tercero— con tarjeta de 71 impactos (-2); le marcó 'birdies' a las banderas del 4, 5, 6 y 13, junto a 'bogeys' a las del 11 y 15.



La definición va estar interesante ya que los tres compartirán 'threesome' este sábado saliendo a las 8:12 a.m. por el 'tee' 1.



En cuanto a la Segunda Categoría, Sebastián Aristizabal (Club Manizales) también continúo comandando la clasificación aunque no tuvo un buen día firmando tarjeta de 86. Más abajo están Nelson Posada (Tennis Golf) y Fabio Miguel Guerrero con 169 golpes totales luego de hacer 82 los dos este viernes.



La Tercera Categoría sí tuvo un cambio en el liderato ya que John Alexander Páez (CC Armenia) al hacer 84 impactos cayó a la segunda posición y Miguel Glennon (CC Cali) escaló a la primera con tarjeta de 80 golpes; los dos suman 167 en el total.



Quienes van detrás son Rafael Hernando Pino (CC Neiva), Guillermo Francisco Barrero (El Peñón), Huberney Zuluaga (Club Manizales) y Paulo Restrepo (Club Manizales) todos con 168 golpes totales.



Por último, en la Cuarta Categoría, José Fernando Manrique (CC Armenia) sigue en la primera casilla con 165 impactos luego de dos rondas jugadas. Como segundo está Carlos Fernando Lizarazo (Farallones) con 176 y tercero Pedro Cristian Camargo (La Sabana) con 179.



Este sábado se definirán los ganadores de la II Parada de la Gira Nacional SIESA Mid-Amateur de Hándicaps Bajos comenzando las acciones desde las 6:15 a.m.