¡Merecido 'Doctor Mao'!: sentido homenaje al periodista Mario Alfonso Escobar, en Cali

El evento de exaltación a la trayectoria en el periodismo de Mario Alfonso Escobar, se cumplió en el Auditorio de la Escuela Nacional del Deporte.



El eje de la integración consistió en la proyección de un documento narrativo audiovisual, de cuatro episodios, desde la génesis hasta el favoritismo que lo tuvo ad portas de ser elegido Alcalde de Cali.



Javier Hernández Bonnet, Esteban Jaramillo, Jorge Eliecer Campusano y Willington Ortiz, llegaron desde diferentes ciudades para integrarse en el tributo que la Gobernación del Valle del Cauca y Grueso Calibre le rindieron al periodista caleño Mario Alfonso Escobar Izquierdo, por su liderazgo regional durante más de 50 años en el ejercicio del oficio.



Mao, recordó cómo averiguó la noticia de que el médico Ochoa Uribe sería nuevo técnico del América (1979), versión que fue refrendada por el entonces presidente de la institución, 'Pepino' Sangiovanni. "Cuando me nombraron presidente, reuní a todos los directivos, para darles la noticia que el médico era el nuevo técnico del América. Sin embargo, me comentaron que ya Mao lo había dicho por su micrófono", rememoró Sangiovanni.



Sus inicios en el periodismo junto a Oscar Rentería, con quien estudió la primaria y la secundaria en la escuela Estaquio Palacios y el colegio Santa Librada, y el tributo a los fallecidos deportistas y artistas, Diomedes Díaz, Jairo Varela, Albeiro Usuriaga, Vicente Gallego Blanco, José Pardo Llada, a Jaime Ortiz Alvear y Édgar Perea, son otros de los apartes del documento audiovisual.



El evento estuvo integrado por personalidades del deporte y la política, entre ellos, los ex Alcaldes de Cali, Ricardo Cobo y Apolinar Salcedo; los retirados futbolistas Hamilton Ricard, Jairo Arboleda, Giovanni Hernández, Iván Vélez.



Durante el acto de exaltación al periodista, la Cámara de Representantes, le otorgó la 'Orden de la Democracia Simón Bolívar', y el Concejo de Cali, lo distinguió con la Medalla Santiago de Cali, en el grado Cruz de Oro.