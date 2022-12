Manuela Berrío: de campeona de los Juegos Intercolegiados a medallista mundial en pesas

El número tres parece ser el del éxito en la carrera deportiva de Manuela Andrea Berrío. La levantadora de pesas disputó ese número de versiones de Juegos Intercolegiados y en todas se colgó el oro; en su estreno mundialista, en la categoría Sub 17, tuvo esa cantidad de títulos y, por si fuera poco, el lunes en el inicio del Mundial de mayores, se llevó triple bronce en la categoría de los 45 kilogramos.



El Pacto por el Deporte es sinónimo de oportunidades para nuestros jóvenes y esa fue la que aprovechó la atleta en su adolescencia. De 2014 a 2016 participó en el programa del Ministerio del Deporte dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre los 7 y los 17 años, escolarizados o pertenecientes a organizaciones que atienden personas con discapacidad; además de docentes, entrenadores y padres de familia.



Su primer triunfo en Intercolegiados le valió para ser la abanderada de Colombia en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, que se realizaron en 2015 en Mérida, México, donde entonaría el himno nacional en lo más alto del podio.



"Me sentí súper feliz porque desde un principio sabíamos que esta competencia iba a ser muy dura, pero el hecho de estar en casa y bien acompañada por la gente me hizo muy fuerte. Lograr estas tres medallas ha sido espectacular y estoy satisfecha por ese inicio para Colombia en el certamen", destacó la primera medallista del país.



Y es que el triunfo ha sido una constante en su carrera. De hecho su última consagración en Intercolegiados, en la edición de 2016, tuvo un sabor especial. Venía de ser triple campeona del mundo, en la categoría sub 17 en Malasia, y el oro en el programa de Mindeporte le permitiría acceder al crédito condonable para cursar sus estudios universitarios. Fue festejo completo para Manuela.



Al fomentar el desarrollo deportivo, fortalecer los valores y promover la formación integral, Berrío hizo del programa un paso fundamental en su proceso, que ahora se consolida con el podio en el certamen orbital de mayores.



"Durante la prueba pensé en toda la gente que me estaba viendo, que no me conoce, pero que me apoyaba por llevar los colores de Colombia. Nuestro país se respeta, se siente y es muy fuerte en estas competencias", agregó Manuela.



Este martes, de medallista pasó a espectadora para alentar a su compañero de selección, Miguel Ángel Suárez, quien en la categoría de los 55 kilogramos, obtuvo el primer lugar en la competencia del grupo B. Hizo 105 kg en arranque, 143 kg en envión para 248 kg en el total y quedar a la espera de lo que suceda en el Grupo A, en la jornada nocturna.