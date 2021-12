Luis Díaz, la 'joya' del fútbol colombiano que brilló con luz propia en el 2021 

Es cierto que la vida, para bien y para mal, cambia en un segundo. La de Luis Díaz cambió para siempre el 23 de junio de 2021, al minuto diez del partido entre la Selección Colombia y Brasil por la Copa América. Tras un centro de Juan Guillermo Cuadrado, Lucho hizo una acrobacia circense y mandó la pelota al fondo de la red de los brasileros con una media tijera preciosa, nominada al mejor gol del año en los premios Puskas de la Fifa, que se entregará el próximo 17 de enero.



De paso, sus derechos deportivos se cotizaron a niveles solo alcanzables para los más grandes equipos del mundo: 80 millones de euros. No es para menos: 2021 ha sido el gran año de Luis Fernando Díaz Marulanda, hoy extremo del F.C. Porto de Portugal.



Muchos años antes a Lucho también le bastó un par de minutos para demostrar su talento con la pelota. Nacido en Barrancas, un municipio ubicado en la margen izquierda del río Ranchería, en un valle formado entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en La Guajira, llegó a una cancha donde elegían a los 22 futbolistas que integrarían la Selección Colombia Indígena. El técnico era uno de los grandes jugadores de la historia del país, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama.



Lucho, miembro de la comunidad wayúu, paró un balón, hizo un par de regates y no fue necesario más: el ‘Pibe’ acababa de descubrir a la próxima estrella del fútbol nacional. A su lado también estaba Jhon Jairo el ‘Pocillo’ Díaz.



Con la Selección Colombia Indígena, Lucho viajó a Chile para disputar la Copa Americana de Pueblo Indígenas. Con el brazalete de capitán, anotó dos goles. Mientras tanto, los veedores del Junior de Barranquilla se fijaban en sus condiciones.



El próximo equipo de Luis Díaz podría ser el Liverpool, según rumores de la prensa inglesa. Igualmente se anunció que el Manchester United lo tendría entre sus planes para la próxima temporada.

Lucho llegó primero a la filial del Junior, el Barranquilla FC, con el que disputó la segunda división del rentado nacional e hizo su primer gol como profesional. Fue el 14 de mayo de 2016, en el estadio Roberto Meléndez, ante el Cúcuta. Un año después fue convocado a la Selección Colombia Sub – 20.



Después, el entrenador del Junior, el uruguayo Julio Comesaña, lo incluyó en el primer plantel del equipo. Lucho jugó sobre todo la Copa Colombia. Su primer gol con el Junior se lo marcó a Millonarios por los octavos de final de ese torneo. De a poco Lucho se consolidó como titular, jugó copa Suramericana, comenzó a marcar goles, y Europa no fue indiferente. El 10 de julio de 2019 el Porto de Portugal hizo oficial su contratación tras una cifra millonaria para un club colombiano: el Junior cedió sus derechos deportivos por siete millones de euros, y Lucho no defraudó. Esta semana, de hecho, fue elegido como el mejor delantero de la liga de Portugal, después de haber marcado 11 goles en 14 partidos, lo que ha despertado interés de los grandes equipos. Se dice que en la Premier League lo quieren para el 2022. Y es la gran carta de Colombia para alcanzar el sueño de llegar al Mundial de Catar. Lucho Díaz tiene estrella.