Los hermanos Fernández sueñan con el oro en el Mundial de Natación con Aletas de Cali 

El agua es la gran pasión de los hermanos Fernández, Grace y Mauricio, los referentes de la natación con aletas del Valle del Cauca desde hace muchos años y que desde este miércoles estarán en competencia junto a la Selección Colombia en el Mundial de esta disciplina que se realizará en las piscinas Hernando Botero O’byrne de la capital vallecaucana.



Ambos tienen el ADN por los deportes de agua. Sus padres, Nayibeth Castillo y Mauricio Fernández, han estado ligados a las piletas. Su madre compitió en nado sincronizado, su padre fue deportista de waterpolo.



Los dos hermanos heredaron el ADN familiar y con el paso de los años no solo ganaron títulos y experiencia, sino que acumularon logros, lo que los convirtió en referentes de la natación con aletas en el Valle y Colombia.



En las piscinas caleñas crecieron y se formaron deportivamente. El primero en practicarlo fue Mauricio. Tenía 8 años cuando las aletas, el tubo y las gafas empezaron a ser parte de su rutina diaria. "Al inicio lo hacía muy recreativamente, a los 12 años me empecé a proyectar como campeón mundial", comenta.



Fútbol, baloncesto, artes marciales mixtas, voleibol y karate son algunos deportes que Mauricio probó en su niñez, pero la piscina siempre lo volvía a llamar. "En vez de ir a un entreno de fútbol, yo prefería venir al de natación, siempre volvía a la piscina", relata.



Por su parte, Grace cuenta: "la verdad, nunca pensé en otro deporte, hice ballet muy chiquita hasta los 12 años y me gustaba mucho, pero me decidí por la natación con aletas".



Entre los dos suman medallas, títulos y récords que han dejado el nombre de Colombia en lo más alto del mundo de la natación con aletas.



En su ciudad natal, Mauricio aspira a conquistar su quinto título orbital.

Además de sus cuatro títulos mundiales, el nadador nacional tiene un récord orbital a su nombre. Fernández es el dueño del mejor registro en los 50 metros superficie, con un tiempo de 15.00 segundos.



El vallecaucano estará compitiendo en: 50 metros superficie, 50 metros apnea, 100 metros inmersión y 4x50m superficie mixto.



"Hemos entrenado fuerte este semestre. La idea es repetir lo que hicimos hace unos días en los Juegos Mundiales en los Estados Unidos. Sacar varias medallas para Colombia y ojalá que sean muchas de oro", apuntó el nadador vallecaucano.



Junto a Mauricio, su hermana menor será otro de los atractivos que tendrá le delegación colombiana, que para este Mundial está conformada por 34 nadadores.



La nadadora, que también es poseedora de un título mundial, sueña con subirse a lo más alto del podio.

"Nos hemos preparado bastante bien para este mundial. Por competir en casa esperamos tener ese empujoncito de más, sumado a la motivación de los resultados que obtuvimos en los Juegos Mundiales es algo que nos llena de buenas sensaciones para el certamen", indicó Grace.

Hermandad dentro y fuera de la pileta

Ya son muchos años en los que estos dos hermanos han representado no solo los colores del Valle del Cauca, sino también los de Colombia.



Ambos se conocen mejor que nadie y saben lo que son capaces de lograr como deportistas.



Este será su séptimo campeonato del mundo en el que compiten juntos.

La mitad de la vida deportiva de Mauricio la ha realizado junto a Grace, un privilegio que pocos atletas pueden darse de estar con su hermana en una misma disciplina.



Consejos que van y vienen y hasta uno que otro regaño hacen parte de la historia de esta pareja de hermanos que han construido durante mucho tiempo.



"Muy agradecidos de poder compartir esa experiencia. No es solo ella compitiendo sola por su lado y yo por el mío, sino que vamos a estar juntos en la prueba de relevos mixtos de 4x50 metros. Queremos dar los mejores resultados en este campeonato del mundo", comentó Mauricio.



Esa relación de unión como hermanos va más allá de lo deportivo. En el campo personal y profesional también comparten experiencias en sus emprendimientos laborales.



Mauricio es ingeniero industrial, egresado de la Icesi, y desde hace años formó empresa en la capital del Valle con una firma donde genera cerca de 50 empleos entre directos e indirectos.



Grace, por su parte, es profesional en mercadeo, también egresada de la Icesi, y apoya labores en la empresa de Mauricio.



"Indervalle nos ha apoyado desde que estábamos muy jóvenes, no solo en nuestras carreras deportivas, sino en nuestras vidas de profesionales con estudios de posgrados. Cuando te exiges al máximo en tu rendimiento deportivo, vas a tener la retribución de las entidades estatales para que te puedas dedicar de lleno a tu vida profesional y los frutos llegarán con el tiempo. Definitivamente, el deporte nos ha reunido para ser buenos profesionales en todo el sentido de la palabra", explicó el nadador.

Ganar un oro juntos: el objetivo en Cali

Mauricio y Grace hablan ya del epílogo de sus carreras y quieren despedirse de los mundiales con una actuación memorable en casa.



Con 35 y 27 años, consideran que está será su última cita orbital en la que quieren cerrar con broche de oro.



Y es que literalmente anhelan con hacer historia y ganar la presea dorada compitiendo juntos en la prueba de 4x50m superficie mixto, donde ambos hacen parte del equipo de velocidad de Colombia.

Hace cuatro años en el Mundial pasado se fueron con la frustración de haber sido descalificados luego de haber ganado la prueba. "En el 2018 fuimos descalificados, habíamos quedado de primeros y este año es el reto que tenemos en el Mundial de Cali. Es una prueba superchévere, muy rápida, por fortuna contamos con un equipo de velocistas muy buenos y queremos desquitarnos y lograr el oro", analizó Grace.

El retiro está cerca

Aunque ha sido una carrera llena de títulos y grandes logros, los Fernández no ocultan el sentimiento de nostalgia al referirse a que el Mundial caleño será su última participación en certámenes orbitales.

Grace comenta que sus años de carrera están llegando a su etapa final.



"Ya es hora de darle paso a nuevas generaciones que vienen trabajando fuerte por este sueño de sobresalir en la natación con aletas. Hemos sido ejemplo por lo que hemos logrado en estos años de competencia".



En ese mismo camino se encuentra Mauricio, quien confesó de manera jocosa que ha estado en más de la mitad de los mundiales que se han realizado en la historia de la natación con aletas.



"Nada más lindo que terminar mi carrera internacional en casa, en mi ciudad", agregó.



Incluso, ambos vislumbran el futuro tras el retiro en actividades ligadas al deporte. Mauricio hace parte de la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas y Grace quiere seguir en ese mismo rumbo.

Inicia el Mundial

Un total de 31 países y 370 deportistas quedaron oficialmente inscritos para competir en el Campeonato Mundial de Natación con Aletas Cali 2022, que tendrá sus entrenamientos oficiales este lunes. La inauguración será este martes y sus primeras competencias serán el miércoles.



En el Mundial de Natación con Aletas, cuyo escenario es el complejo acuático Hernando Botero O’byrne y que llega a la versión 22, se estarán disputando 32 medallas de oro, misma cantidad de plata y bronce, en seis modalidades: superficie, bialetas, inmersión, apnea, relevos por ramas y relevos mixto.



Alemania, Austria, Croacia, Estonia, Grecia, España, Hungría, Italia, Francia, Finlandia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Turquía, Ucrania y Reino Unido serán los representantes europeos.



Taiwán, China Popular, Japón y Corea del Sur vienen desde Asia. Egipto y Jordania representarán al continente africano, mientas que por América competirán Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela.



Nuestro país tendrá 34 atletas de ocho regiones de Colombia y entre los que estuvieron los ganadores de seis medallas en los World Games de Estados Unidos.

La nómina de Colombia

Damas: Grace Fernández Castillo, Paula Andrea Aguirre, Viviana Paola Retamozo, María Clara Lopera, Mercedes Ruiz, Melany Tatiana Echeverri, Mariana Blandón, Diana Paola Moreno, María Camila Aguirre, Nicol Dayanna Ortega, María Isabel Monsalve, Paula Fernanda Barrios, Cindy Julieth Mejía, Jenny Alexandra Téllez, Arantxa Valentina Rincón, Laura Valentina Saavedra y Valentina Diago.



Hombres: Mauricio Fernández, Juan Camilo Rodríguez, Juan David Duque, Juan Fernando Ocampo, Juan Sebastián Giraldo, Willington Valencia, Juan Sebastián Gómez, Jonathan Esteban Alonso, Marlos Vladimir Tovar, José David Villa, Julio César Galofre, Frank Steven Ramírez, Bryan Salgado, Luis Fernando Cantillo, Mateo Salazar, Alejando Hurtado y Samuel Roa.