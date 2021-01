Juan Carlos Pamo

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes defenderán su título de la NFL en el Super Bowl de febrero ante los Tampa Bay Buccaneers del legendario Tom Brady, que serán el primer equipo de la historia que jugará la final en su propio estadio.



Brady, que disputará el décimo Super Bowl de su carrera, lideró el domingo a los Buccaneers al triunfo 31-26 frente a los Green Bay Packers en la final de la Conferencia Nacional de la liga de football americano (NFL) .



Posteriormente, los Chiefs vencieron 38-24 a los Buffalo Bills en la final de la Conferencia Americana y ahora tendrán la oportunidad de ser el primer equipo en ganar dos títulos consecutivos desde que lo hicieron en 2005 los New England Patriots que comandaba Brady.



A sus 43 años, Brady agrandó aún más su leyenda con una espectacular actuación en el estadio de los Packers frente a Aaron Rodgers, otro de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos.



Cuestionado por abandonar los Patriots después de los seis títulos conquistados junto a Bill Belichick, Brady ha roto los pronósticos al liderar a los Buccaneers hasta el Super Bowl en su primera temporada en Tampa (Florida) .



"El football es el deporte de equipo definitivo. Se necesita a todo el mundo. Estoy tan orgulloso de todo el equipo y bendecido de ser parte de esto", afirmó el mariscal de campo, quien el domingo lanzó para tres touchdowns y 280 yardas.



El choque era también el primer duelo en playoffs entre Brady y Rodgers, quien esta temporada ha resurgido con 37 años hasta ser favorito a ganar su tercer premio al Jugador Más Valioso (MVP).



"Esto definitivamente duele y lo hará durante mucho tiempo, especialmente por la forma en que se jugó y las oportunidades que tuvimos", dijo un abatido Rodgers.



Los Buccaneers llegaron a tener una ventaja de 28-10 a favor pero los Packers, empujados por los 6.000 aficionados presentes en el gélido Lambeau Field, reaccionaron con dos rápidas anotaciones que condujeron el choque hasta un emocionante final.



La última de las tres intercepciones sufridas por Brady, que había estado brillante en los tres primeros cuartos, pusieron en bandeja la remontada de los Packers pero Rodgers desperdició dos buenas oportunidades con pases no completados a Davante Adams.



En lugar de buscar el touchdown, el técnico de los Packers, Matt LaFleur, decidió recortar la distancia con un gol de campo hasta 31-26 con dos minutos con jugar. Pero Brady manejó el tiempo a la perfección y agotó el cronómetro sin conceder una última posesión a los Packers.



"Por la forma en que nuestra defensa estaba jugando parecía que era la decisión correcta", se justificó LaFleur. "Simplemente no funcionó".



"No fue mi decisión, pero entiendo la idea" , recalcó Rodgers, que no confirmó su continuidad en Green Bay para la próxima campaña.



Los Buccaneers tendrán ahora una ventaja en el Super Bowl del 7 de febrero que ningún otro equipo ha tenido en la historia, jugar como local en su estadio, el Raymond James Stadium.



El último obstáculo para el segundo anillo de Tampa, después del de 2002, y el séptimo de la carrera de Brady son los Chiefs de Mahomes, quien a sus 25 años será el 'quarterback' más joven en disputar dos Super Bowls.



Este domingo, los Chiefs se vieron con un parcial de 9-0 en contra ante los Bills, pero le dieron rápidamente la vuelta al marcador ante su afición en el Arrowhead Stadium.



La participación de Mahomes, Jugador Más Valioso (MVP) del pasado Super Bowl ante los San Francisco 49ers, estuvo en duda por un golpe en la cabeza, pero el joven 'quarterback' consiguió recuperarse a tiempo y protagonizó una demoledora actuación lanzando para tres touchdowns y 325 yardas.



Los Bills trataron de volver a la final para saldar cuentas de las dramáticas cuatro derrotas consecutivas que sufrió en el Super Bowl entre 1991 y 1994.



Encabezados por su joven mariscal de campo Josh Allen (287 yardas para dos touchdowns), el equipo de Buffalo puso en aprietos a Kansas City en el arranque con un touchdown de Dawson Knox tras un grave error de Mecole Hardman.



Pero el propio Hardman se resarció de la falla con el primer touchdown de los Chiefs, que dio inicio al recital de Mahomes.



Darrell Williams, Edwards-Helaire y Travis Kelce en dos ocasiones lograron las anotaciones de los Chiefs.



"Confiar en cada uno de nosotros es una de las claves de este equipo, creemos en nosotros mismos", dijo Mahomes al recoger el título de conferencia.



"Pero el trabajo no está terminado, hay que ir a Tampa y traerlo (el título) de regreso", recalcó.